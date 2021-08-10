Как обогатить воду без вреда для здоровья? 21 рецепт вкусной и здоровой питьевой воды

Если воду обогатить нарезанными продуктами, она будет готова к употреблению через пару часов. Если воду обогатить целыми ягодами, розмарином, имбирем или яблоками, ее следует настаивать подольше, можно оставить ее в холодильнике на 6–8 часов – вечером можно приготовить напиток, чтобы пить на следующий день.

Чем дольше продукты стоят в воде, тем более ярко выраженный вкус она будет иметь, однако, если готовая вода стоит при комнатной температуре, ее нужно выпить за несколько часов, чтобы она не началась портиться.

В зависимости от того, сколько воды потребляет человек, следует выбирать объем воды и количество продуктов. Фармацевт напоминает, что человеку рекомендуется выпивать 30 мл воды на каждый килограмм массы тела в день, т.е., если человек весит 50 кг, он должен выпивать 1,5 литра воды. В жаркую погоду рекомендуется потреблять больше воды, чем обычно, так как из-а высокой температуры можно быстро потерять жидкость и перегреться. Прежде всего в воду можно положить горсть фруктов или ягод и веточку трав. Если кажется, что хочется более выразительного вкуса, можно смело добавить дополнительное количество.

"Любой рецепт воды, обогащенный фруктами, овощами или травами, можно изменить по своим пожеланиям и потребностям. Например, если вам нравится свежесть мяты или запах розмарина, то листья этих трав можно добавить к любому водному "коктейлю". Для людей, которым не нравится экспериментировать, больше подойдут классические и проверенные ценности: цитрусовые, яблоки или огурцы. В свою очередь, те, кто желает попробовать новые вкусы, могут выразить себя творчески – почти все съедобные ягоды и фрукты подходят для обогащения воды", – говорит Аманда Озолиня.

Для ценителей классики

1. Лайм, лимон и апельсин. Цитрусовые – это классический и здоровый выбор, их можно варьировать в различных пропорциях. Вода содержит ценный витамин С, отлично освежает в жаркую погоду и предотвращает пересыхание кожи.

2. Ломтики огурца. Постоянная ценность – огурцы практически не вызывают аллергии, вода подходит практически любому человеку, она имеет мягкий свежий вкус и легкий летний запах. Огурец снижает аппетит, улучшает обмен веществ и восстанавливает клетки.

3. Дольки грейпфрута и розмарин. Добавляя розмарин к этим цитрусовым растениям, можно получить разные вкусовые оттенки. Розмарин имеет специфический запах и вкус, тем не менее он является широко используемым растением. Он содержит железо, кальций, витамин B6. Помогает уменьшить воспаление и температуру. В свою очередь, грейпфрут улучшает работу пищеварительного и кишечного тракта, способствует выведению токсинов из организма, регулирует процессы обмена веществ и снижает чувство голода. Важно помнить, что грейпфрут нельзя принимать вместе c медикаментами – он могут понизить действие лекарств.

4. Свежие листья мяты. В мире существует бесчисленное множество разновидностей мяты. Все, что нужно сделать – найти мяту, которая больше всего нравиться вам запаху и вкусу. Мята – благодарное растение для выращивания на подоконнике, балконе или в саду. Мята улучшает работу пищеварительной системы и успокаивает. Она помогает при тошноте или рвоте.

5. Киви и клубника. Очищает организм, имеет свежий запах и приятный вкус. Киви известен как "бомба" витамина С, в свою очередь, клубника содержит много железа, стимулирует обмен веществ и помогает клеткам восстановиться. Эти ягоды богаты цинком, который оказывает благотворное действие на либидо.

6. Клубника, лимон и базилик. Комбинация, которую можно разнообразить, выбрав лайм или огурец вместо лимона. Базилик придает воде дополнительную свежесть, базилик является источником витамина К, он необходим для здорового кровообращения, крепких костей и зубов.

7. Яблоко, свекла и морковь. Свекла рекомендована людям с дефицитом железа и низким уровнем гемоглобина, она придает воде розовый оттенок. Вода имеет слегка сладковатый вкус, отлично очищает организм от шлаков. Каждый продукт можно нарезать ломтиками или кусочками. Пропорцию каждый может варьировать по своему вкусу. Морковь содержит витамины группы В, витамины С и Е, а также различные минералы. Она богата клетчаткой. Морковь содержит бета-каротин, обладающий антиоксидантными свойствами.

8. Яблоко и клюква. Два вкусных и полезных дара латвийской природы, широко доступных во второй половине лета. Освежающий и здоровый выбор. Яблоко является хорошим источником антиоксидантов и минералов, способствует обмену веществ, регулирует уровень холестерина и укрепляет иммунную систему. В свою очередь, клюква помогает организму бороться с вирусами.

9. Яблоко и палочки корицы. Рождественский аромат в жаркий летний день можно уловить, добавив в воду яблоко и пару палочек корицы. Чем дольше оба ингредиента находятся в воде, тем сильнее будет чувствоваться корица. Палочка корицы содержит вещества, улучшающие настроение, повышающие работоспособность и работу мозга.

10. Черная смородина и мята. Дары природы, которые можно собрать в бабушкином саду или найти практически в любом супермаркете или на рынке. Черная смородина очень богата витамином С. Вместе с мятой прекрасно освежает в жаркую погоду.

11. Огурец, сельдерей и лимон. Очищающий, освежающий коктейль. Сельдерей балансирует уровень сахара и холестерина, содержит витамин А, который важен для здоровой кожи, а также витамины С и К – для кровообращения и иммунитета.

Для гурманов

12. Ананас, кусочки кокоса, лайм. На вкус – как настоящий коктейль, тропический вкус позволяет "обмануть" себя и выпить больше воды. Имеет приятный вкус, если прохладный, поэтому перед употреблением, к нему можно добавить несколько кусочков льда.

13. Клубника и ананас. Простая, но очень вкусная комбинация. Ананас улучшает уровень сахара, обмен веществ и помогает регулировать вес – содержит бромелин, способствующий метаболизму или обмену веществ; магний и витамины B6, необходимые для здоровой нервной системы, а также фолиевую кислоту для иммунитета, нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

14. Манго, малина и имбирь. Слегка пикантный вкус. Летний водный "коктейль" очищает организм и улучшает работу пищеварительной системы. Манго содержит витамины А и С, повышающие иммунитет, а также ценные минералы, начиная с кальция и до магния и железа, оказывающие благоприятное действие на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Имбирь снимает усталость и беспокойство.

15. Черника, лимон и розмарин. Красочный освежающий напиток. Черника содержит много антиоксидантов, необходимых для здоровой кожи.

16. Арбуз и киви. Вкусный экзотический фруктовый напиток, освежающий и обогащающий организм витамином С. Уменьшает отеки.

17. Мята, гранат, лайм. Семена граната содержат много витамина С и калия, важного для здоровой работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

18. Абрикосы, малина и ежевика, мята. Летний, яркий напиток, который придется по вкусу практически всем, включая и детей. Абрикосы, малина и ежевика богаты антиоксидантами. Мята не только освежает, но и стабилизирует работу пищеварительной системы.

19. Персик или нектарин и сливы. Сладковатый и вкусный напиток. Лето – это время, чтобы попробовать обогащенную сливой воду, а экзотические персики или нектарины придадут ей особый аромат. Способствует обмену веществ, является хорошим источником микроэлементов и витаминов.

20. Яблоко и апельсин с гвоздикой. Если вместо классического напитка из яблок и палочек корицы вы хотите попробовать что-то, напоминающее зимние вечера, то в дольки яблока и апельсина можно воткнуть гвоздику, а затем бросить в охлажденную воду. Преимущество – не только вкусная, свежая, сладкая питьевая вода, но и приятный запах в помещении, отпугивающий мух, комаров и другой мошкары.

21. Виноград, лимон и розмарин. Напиток подходит не только для лета, но и для зимы, когда местных даров природы существенно меньше. Вода богата антиоксидантами. Виноград богат витамином С, калием и кальцием.