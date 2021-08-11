Примерно 600 миллионов долларов: хакеры совершили рекордную кражу криптовалюты

Poly Network призвала владельцев криптовалютных кошельков избегать приобретения краденных жетонов криптовалюты Ethereum, BinanceChain и OxPolygon.
"Сумма, на которую вы взломали, является самой большой в истории децентрализованных финансов (по умолчанию)", - заявило предприятие в Twitter в сообщении, адресованном ворам.
"Украденные вами деньги - деньги десятков тысяч членов криптообщины".
Poly Network угрожала привлечь полиции, однако и предложила хакерам возможность "разработать решение".
"Мы с сожалением, сообщаем, что на #PolyNetwork совершено нападение" и активы были переведены на контролируемые хакерами цветами, сообщило предприятие в нескольких твитах.
PolyNetwork назвала используемые хакерами онлайн-адреса и призвала майнеров и криптобиржи не принимать жетоны криптовалюты с этих адресов.
Пользователи Twitter подсчитали, что добыча хакеров составляет примерно 600 миллионов долларов.