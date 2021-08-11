Ср, 11.08.2021
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Примерно 600 миллионов долларов: хакеры совершили рекордную кражу криптовалюты

ФОТО: Shutterstock

Американское предприятие Poly Network, специализирующееся на перечислении криптовалюты, во вторник сообщило, что пережило нападение хакеров. Украдено рекордное количество криптовалюты - примерно на 600 миллионов долларов, сообщает AFP.

Poly Network призвала владельцев криптовалютных кошельков избегать приобретения краденных жетонов криптовалюты Ethereum, BinanceChain и OxPolygon.

"Сумма, на которую вы взломали, является самой большой в истории децентрализованных финансов (по умолчанию)", - заявило предприятие в Twitter в сообщении, адресованном ворам.

"Украденные вами деньги - деньги десятков тысяч членов криптообщины".

Poly Network угрожала привлечь полиции, однако и предложила хакерам возможность "разработать решение".

"Мы с сожалением, сообщаем, что на #PolyNetwork совершено нападение" и активы были переведены на контролируемые хакерами цветами, сообщило предприятие в нескольких твитах.

PolyNetwork назвала используемые хакерами онлайн-адреса и призвала майнеров и криптобиржи не принимать жетоны криптовалюты с этих адресов.

Пользователи Twitter подсчитали, что добыча хакеров составляет примерно 600 миллионов долларов.


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