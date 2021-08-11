Примерно 600 миллионов долларов: хакеры совершили рекордную кражу криптовалюты

"Сумма, на которую вы взломали, является самой большой в истории децентрализованных финансов (по умолчанию)", - заявило предприятие в Twitter в сообщении, адресованном ворам.

"Мы с сожалением, сообщаем, что на #PolyNetwork совершено нападение" и активы были переведены на контролируемые хакерами цветами, сообщило предприятие в нескольких твитах.