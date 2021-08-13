Удастся ли нам когда-нибудь искоренить полностью Covid-19?

Процесс вакцинации не проходит так гладко, как хотелось, появляются новые опасные варианты вируса и будущее мира начинает напоминать антиутопию. Все это делает мысль о жизни без Covid-19 даже немного наивной и глупой.

Однако в новом исследовании, которое был опубликовано в научном журнале BMJ Global Health, ученые из Новой Зеландии утверждают, что отчаиваться еще рано!

Анализ метаданных из предыдущих исследований и сравнение с эпидемиями оспы и полиомиелита показывают, что искоренение Covid-19 все еще возможно, хоть это будет и непросто.

"Является ли Covid-19 потенциально искореняемым? Или он стабилизировал свое место во всем мире? Хотя и наш анализ базируется на предыдущих исследованиях с различными субъективными компонентами, выглядит так, что искоренить Covid-19 возможно", - пишут ученые.

В глобальных масштабах выглядит так, что Covid-19 останется, однако если смотреть в меньших масштабах, в некоторых местах вирус удалось искоренить даже без вакцины. Например, Китаю, Исландии и Новой Зеландии удалось временно избавиться от вируса без вакцины, используя только строгий пограничный контроль, маски, дистанцирование, тесты и другие меры.

Мы также ранее искоренили по крайней мере одно заболевание - оспу. Человечество жило с оспой 3000 лет, но в конце концов всемирная кампания вакцинации в 70-х прошлого века помогла полностью искоренить болезнь.

Также и полиомиелит, который был почти полностью искоренен, является одной из историй успеха. С 1988 по 2018 год заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99%. Можем ли мы провернуть что-то подобное с Covid-19? В ходе исследования ученые пришли к выводу, что да.

"В этом анализе искоренение Covid-19 выглядит немного более вероятным, чем искоренение полиомиелита, но не столь обнадеживающим, как искоренение оспы", - делают вывод исследователи.

Это означает, что хоть искоренение Covid-19 будет труднее, чем как это было с оспой, это все равно реально.