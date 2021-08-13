Удастся ли нам когда-нибудь искоренить полностью Covid-19?
По мере того, как пандемия продолжается, вероятность, что мы когда-нибудь снова сможем жить без вируса SARS-CoV-2, все больше кажется несбыточной надеждой.
По мере того, как пандемия продолжается, вероятность, что мы когда-нибудь снова сможем жить без вируса SARS-CoV-2, все больше кажется несбыточной надеждой.
Процесс вакцинации не проходит так гладко, как хотелось, появляются новые опасные варианты вируса и будущее мира начинает напоминать антиутопию. Все это делает мысль о жизни без Covid-19 даже немного наивной и глупой.
Анализ метаданных из предыдущих исследований и сравнение с эпидемиями оспы и полиомиелита показывают, что искоренение Covid-19 все еще возможно, хоть это будет и непросто.
"Является ли Covid-19 потенциально искореняемым? Или он стабилизировал свое место во всем мире? Хотя и наш анализ базируется на предыдущих исследованиях с различными субъективными компонентами, выглядит так, что искоренить Covid-19 возможно", - пишут ученые.
В глобальных масштабах выглядит так, что Covid-19 останется, однако если смотреть в меньших масштабах, в некоторых местах вирус удалось искоренить даже без вакцины. Например, Китаю, Исландии и Новой Зеландии удалось временно избавиться от вируса без вакцины, используя только строгий пограничный контроль, маски, дистанцирование, тесты и другие меры.
Также и полиомиелит, который был почти полностью искоренен, является одной из историй успеха. С 1988 по 2018 год заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99%. Можем ли мы провернуть что-то подобное с Covid-19? В ходе исследования ученые пришли к выводу, что да.
"В этом анализе искоренение Covid-19 выглядит немного более вероятным, чем искоренение полиомиелита, но не столь обнадеживающим, как искоренение оспы", - делают вывод исследователи.
Ученые поясняют, что главный фактор - скорость вакцинации и образования новых вариантов вируса. Важно развивать системы здравоохранения, а также предотвращать дальнейшие мутации вируса среди животных.