Чт, 12.08.2021
Конечно, помогли бы - накормили. Властям бы сдали, конечно, но первую помощь тоже оказали. Все мы люди, такое случается. житель приграничной территории о мигрантах
житель приграничной территории о мигрантах

Еще 91 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) в среду и в четверг утром предотвратила попытку еще 91 человека незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в ГПО.

Ни один человек за прошедшие сутки за незаконное пересечение границы не был задержан.

Всего за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа задержано 295 человек.

Как сообщалось, с 11 августа на латвийско-белорусской границе и в приграничной зоне объявлена чрезвычайная ситуация, которая дает пограничникам более широкие полномочия. ГПО при констатации факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.


НАВЕРХ
Back