Еще 91 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

Ни один человек за прошедшие сутки за незаконное пересечение границы не был задержан.
Всего за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа задержано 295 человек.
Как сообщалось, с 11 августа на латвийско-белорусской границе и в приграничной зоне объявлена чрезвычайная ситуация, которая дает пограничникам более широкие полномочия. ГПО при констатации факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.