Покупаете ковер? Прежде чем бежать в кассу, подумайте еще раз

Правильный материал

Ковер может хорошо выглядеть, но обратите внимание, из чего он сделан. Для комнаты, по которой постоянно перемещается много людей, подойдут далеко не все материалы. С другой стороны, нужно учесть, насколько мягок ковер и приятно ли будет ходить по нему босиком. В спальне хорошо разместить ковры из таких натуральных материалов, как шерсть или хлопок.

Самые прочные материалы - синтетика, или, например, вискоза. Если ковер постелен около дверей, необходимо учитывать также высоту ворса.

Правильный размер

Ковер подходящего размера делает интерьер комнаты законченным. Однако ковер неподходящего размера может выглядеть нелепо. Ковер не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Ковер правильного размера должен доходить до передних ножек всех основных предметов мебели, но оставлять свободное место по углам комнаты.

Долговечность

Если вам нужен ковер на долгие годы, подумайте не стоит ли купить износостойкое ковровое покрытие вроде циновки. Их легче чистить, да и служат они долго. Такой ковер может стать идеальным вариантом для детской, столовой или кухни. Если вам понравился ковер, который нелегко чистить, вы можете приобрести специальное средство для ковров, которое отталкивает грязь и влагу и облегчает чистку.

Правильный цвет и узор