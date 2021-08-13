Со вторника незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу не смогли 174 человека

В четверг пограничники предотвратили попытку 101 человека незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

С момента введения чрезвычайного положения 11 августа задержанных за незаконное пересечение государственной границы не было.

В этом году за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 352 человека. По словам погранслужбы, большинство из них были задержаны в августе.

Кроме того, большинство задержанных были доставлены в центр размещения просителей убежища "Муцениеки", потому что они подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.

Галерея: Центр размещения задержанных иностранцев Daugavpils

Уже сообщалось, что правительство, учитывая количество выявленных случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и стремительное их увеличение, приняло во вторник, 10 августа, решение об объявлении режима ЧС с 11 августа по 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.