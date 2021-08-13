Со вторника незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу не смогли 174 человека
С 10 августа было пресечено 174 попытки незаконное пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщает Государственная пограничная служба.
С 10 августа было пресечено 174 попытки незаконное пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщает Государственная пограничная служба.
В четверг пограничники предотвратили попытку 101 человека незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.
С момента введения чрезвычайного положения 11 августа задержанных за незаконное пересечение государственной границы не было.
В этом году за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 352 человека. По словам погранслужбы, большинство из них были задержаны в августе.
Кроме того, большинство задержанных были доставлены в центр размещения просителей убежища "Муцениеки", потому что они подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.
Галерея: Центр размещения задержанных иностранцев Daugavpils
Уже сообщалось, что правительство, учитывая количество выявленных случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и стремительное их увеличение, приняло во вторник, 10 августа, решение об объявлении режима ЧС с 11 августа по 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.
Решение правительства также предусматривает, что Национальные вооруженные силы и полиция должны оказывать Государственной пограничной охране помощь в обеспечении пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения незаконного пересечения границы.