Бывший мэр афганского города просит убежища в Латвии

В свое время на базе в столице провинции Фарьяб Меймене были размещены латвийские военнослужащие.

Председатель Огрского самоуправления Эгилс Хелманис (NA) сообщил, что связавшись с ним, получил прошение о предоставлении убежища. Хелманис сказал, что бывший мэр Меймане обратился к нему за помощью, потому что исламистская группировка "Талибан" угрожала убить бывшего чиновника. Также существует угроза для его семьи.

Бывший мэр Меймане в настоящее время находится в Афганистане со своей семьей.

Меймане - город-побратим Огре. Однажды политик, ищущий убежища, посетил Латвию.

Пабрикс попросил идентифицировать тех афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть вопрос о предоставлении им убежища.

Это могут быть до 15 семей, которым будет угрожать опасность, если к власти придет исламистская группировка "Талибан".

Министр обороны признает, что беженцев из Афганистана станет больше. Он охарактеризовал ситуацию в Афганистане как трагическую.

По словам Пабрикса, ошибкой стал безоговорочный вывод западных вооруженных сил из Афганистана. Это позволило талибам быстро захватить власть и войти в столицу Кабул.

Как уже сообщалось, боевики движения "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщает Associated Press. Боевики "Талибана" были замечены в пригородах столицы Калакане, Карабахе и Пагмане.

Талибы начали входить в столицу со всех сторон, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МВД Афганистана. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну.

Ранее утром 15 августа стало известно о захвате города Джелалабад, центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным Reuters, местные власти сдали город талибам без боя.