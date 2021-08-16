Из-за строительных работ будет ограничено движение на более чем 100 участках дорог

Latvijas Valsts ceļi призывают водителей следовать дорожным знакам и соблюдать ограничения и светофоры, установленные в зонах строительных работ.
На этой неделе начнутся строительные работы на двух участках шоссе Коцени - Лимбажи - Туя (P11) - на участке от Зелтини до пересечения с местной дорогой Мачкени - Даугули (V218) и на участке от Лимбажи до Туясмуйжи, а также от Серене до Залве на дороге Серене - Калниеши (P86).
Начато обновление дорожного покрытия автомагистрали Вентспилс - Пилтене (P122) на участке Таргале - Пилтене.
LVC призывает сообщать о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением по телефону 80005555, а также в Twitter и Facebook аккаунтах.