Пн, 16.08.2021
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Служба неотложной медицинской помощи

Из-за строительных работ будет ограничено движение на более чем 100 участках дорог

Иллюстративное фото ФОТО: Latvijas autoceļu uzturētājs

В настоящее время дорожно-строительные работы в Латвии ведутся на 106 участках дорог, поэтому водителям придется учитывать ряд изменений и ограничений в организации движения.

Latvijas Valsts ceļi призывают водителей следовать дорожным знакам и соблюдать ограничения и светофоры, установленные в зонах строительных работ.

На этой неделе начнутся строительные работы на двух участках шоссе Коцени - Лимбажи - Туя (P11) - на участке от Зелтини до пересечения с местной дорогой Мачкени - Даугули (V218) и на участке от Лимбажи до Туясмуйжи, а также от Серене до Залве на дороге Серене - Калниеши (P86).

Начато обновление дорожного покрытия автомагистрали Вентспилс - Пилтене (P122) на участке Таргале - Пилтене.

LVC призывает сообщать о сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением по телефону 80005555, а также в Twitter и Facebook аккаунтах.


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