Из-за строительных работ будет ограничено движение на более чем 100 участках дорог

На этой неделе начнутся строительные работы на двух участках шоссе Коцени - Лимбажи - Туя (P11) - на участке от Зелтини до пересечения с местной дорогой Мачкени - Даугули (V218) и на участке от Лимбажи до Туясмуйжи, а также от Серене до Залве на дороге Серене - Калниеши (P86).