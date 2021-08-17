Вт, 17.08.2021
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Джон Спикман, профессор

Хакер взломал форум наркоторговцев и опубликовал данные о владельцах, среди которых гражданин Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Анонимный хакер взломал форум наркоторговцев Legalizer и выложил в интернет личные данные его владельцев, а также контактную информацию пользователей форума и все их переписки, пишет "Коммерсант".

Legalizer - одна из крупнейших платформ по торговле наркотиками в странах СНГ.

Часть украденной информации находится в открытом доступе, а остальную информацию он предлагает приобрести минимум за один биткойн (39 000 евро).

Согласно опубликованной хакером информации, владелец форума Legalizer - гражданин Латвии Артем Шведов.

Как указывает "Коммерсант", он занимается разработкой порталов.

В качестве разработчиков также упомянуты один гражданин России и один гражданин Украины.

Как прокомментировала ситуацию аналитик группы оперативного мониторинга Angara Professional Assistance Татьяна Линова, возможно, владельцы Legalizer стали жертвой хакеров-вымогателей или же жертвами передела рынка наркотиков.


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