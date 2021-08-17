Хакер взломал форум наркоторговцев и опубликовал данные о владельцах, среди которых гражданин Латвии

Legalizer - одна из крупнейших платформ по торговле наркотиками в странах СНГ.
Часть украденной информации находится в открытом доступе, а остальную информацию он предлагает приобрести минимум за один биткойн (39 000 евро).
Согласно опубликованной хакером информации, владелец форума Legalizer - гражданин Латвии Артем Шведов.
Как указывает "Коммерсант", он занимается разработкой порталов.
В качестве разработчиков также упомянуты один гражданин России и один гражданин Украины.
Как прокомментировала ситуацию аналитик группы оперативного мониторинга Angara Professional Assistance Татьяна Линова, возможно, владельцы Legalizer стали жертвой хакеров-вымогателей или же жертвами передела рынка наркотиков.