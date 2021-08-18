В Саласпилсе во время бытового конфликта убит мужчина
Во вторник, 17 августа, во время бытовой ссоры в Саласпилсе был убит мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Во вторник, 17 августа, во время бытовой ссоры в Саласпилсе был убит мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Около 16:00 полицейские получили вызов во двор многоквартирного дома в Саласпилсе, где возник конфликт между двумя знакомыми между собой людьми. В результате конфликта один из мужчин был ранен.
Реагируя на полученную информацию, на место происшествия выехали полицейские Саласпилсского участка полиции и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. По прибытии выяснилось, что мужчина 1977 года рождения скончался на месте происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов начали поиск виновного. Благодаря информации очевидцев и действиям полиции предполагаемый виновник был найден и задержан менее чем за час. Это человек 1986 года рождения, ранее несудимый. После задержания мужчина был помещен в изолятор временного содержания.
По данному делу возбужден уголовный процесс в соответствии с частью 3-й 125-й статьи Уголовного закона - за умышленное причинение телесных повреждений, послуживших причиной смерти потерпевшего по невнимательности виновного. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также надзор с испытательным сроком на срок до трех лет, либо без такового.