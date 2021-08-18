В Саласпилсе во время бытового конфликта убит мужчина

Около 16:00 полицейские получили вызов во двор многоквартирного дома в Саласпилсе, где возник конфликт между двумя знакомыми между собой людьми. В результате конфликта один из мужчин был ранен.

Реагируя на полученную информацию, на место происшествия выехали полицейские Саласпилсского участка полиции и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. По прибытии выяснилось, что мужчина 1977 года рождения скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск виновного. Благодаря информации очевидцев и действиям полиции предполагаемый виновник был найден и задержан менее чем за час. Это человек 1986 года рождения, ранее несудимый. После задержания мужчина был помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт бытового характера, в результате которого мужчина 1986 года рождения напал с ножом на мужчину 1977 года рождения, который от полученной травмы скончался на месте происшествия.