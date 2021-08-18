Ср, 18.08.2021
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Лига Козловска, руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей

В Саласпилсе во время бытового конфликта убит мужчина

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во вторник, 17 августа, во время бытовой ссоры в Саласпилсе был убит мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Около 16:00 полицейские получили вызов во двор многоквартирного дома в Саласпилсе, где возник конфликт между двумя знакомыми между собой людьми. В результате конфликта один из мужчин был ранен.

Реагируя на полученную информацию, на место происшествия выехали полицейские Саласпилсского участка полиции и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. По прибытии выяснилось, что мужчина 1977 года рождения скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск виновного. Благодаря информации очевидцев и действиям полиции предполагаемый виновник был найден и задержан менее чем за час. Это человек 1986 года рождения, ранее несудимый. После задержания мужчина был помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт бытового характера, в результате которого мужчина 1986 года рождения напал с ножом на мужчину 1977 года рождения, который от полученной травмы скончался на месте происшествия.

По данному делу возбужден уголовный процесс в соответствии с частью 3-й 125-й статьи Уголовного закона - за умышленное причинение телесных повреждений, послуживших причиной смерти потерпевшего по невнимательности виновного. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также надзор с испытательным сроком на срок до трех лет, либо без такового.


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