Министр обороны Артис Пабрикс объявил о своем разводе с женой
Министр обороны Артис Пабрикс и Ундина Пабрика объявили о разводе. Политик опубликовал данную новость в социальной сети Facebook.
Министр обороны Артис Пабрикс и Ундина Пабрика объявили о разводе. Политик опубликовал данную новость в социальной сети Facebook.
"Мы хотели бы сообщить вам, что после долгих лет действительно глубоких отношений вместе с Ундиной мы решили развестись. Мы многое пережили в наших отношениях, и этот опыт позволил нам развиваться как личности", - говорится в публикации.
Мы призываем всех уважать наше право и право наших детей на неприкосновенность частной жизни. Ундина и Артис Пабрикс", - говорится в сообщении.