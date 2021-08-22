Вс, 22.08.2021
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Алексей Навальный

Министр обороны Артис Пабрикс объявил о своем разводе с женой

Артис Пабрикс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр обороны Артис Пабрикс и Ундина Пабрика объявили о разводе. Политик опубликовал данную новость в социальной сети Facebook.

"Мы хотели бы сообщить вам, что после долгих лет действительно глубоких отношений вместе с Ундиной мы решили развестись. Мы многое пережили в наших отношениях, и этот опыт позволил нам развиваться как личности", - говорится в публикации.

"Это было трудное решение для нас обоих, но мы понимаем, что оно правильное и время нашего сожительства прошло. Мы договорились сохранить хорошие отношения в будущем, поддерживая друг друга.

Мы призываем всех уважать наше право и право наших детей на неприкосновенность частной жизни. Ундина и Артис Пабрикс", - говорится в сообщении.


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