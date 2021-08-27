Создатель спрея от коронавируса: Нам необходимо разрешение на тестирование на людях

Март Устав. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Эксперименты в нашей лаборатории ясно показывают, что антитела BioBlock нейтрализуют вирус, и он больше не заражает клетки. Я ожидаю, что тот же процесс произойдет и в моей носоглотке - если SARS CoV-2 попадет в него, он будет инактивирован не только антителами, произведенными вакциной, но и антителами от BioBlock. Клинические испытания покажут, оправданы ли наши рациональные рассуждения и надежды. Нам только что дали зеленый свет на включение вакцинированных людей в исследование, и сейчас мы приглашаем всех инфицированных добровольцев принять участие в этом исследовании.

- Есть ли категории людей, которым вы бы не советовали принимать BioBlock?

- BioBlock создан на основе выделенных из молозива гипериммунизированных коров фракций, примерно половина которых состоит из коровьих антител IgG1, IgG2, IgM и sIgA. Другие белки коровьего молока также содержат другие биоактивные белки, такие как лактоферрин, казеин, альфа-лактальбумин и бета-лактоглобулин, которые являются аллергенами для людей, у которых развилась аллергия на молочные белки. Таких людей в нашей популяции может быть от 0,6 до 2%. Им я бы не рекомендовал использовать BioBlock. В то же время, BioBlock не содержит лактозы, поэтому его может использовать любой человек с непереносимостью лактозы.

- Вы ранее подчеркивали, что это не лекарство - поясните, пожалуйста, что именно не позволяет BioBlock считаться лекарством? Можно ли на его основе создать лекарство или вакцину?

- Действительно, BioBlock - это не лекарство. Cогласно определению, лекарство должно влиять на обмен веществ человека или изменять и модифицировать работу его иммунной системы.

В BioBlock используются антитела коров, которые вводятся в слизистые оболочки носоглотки человека. Вводят их сравнительно мало - мы даем около 80 мкг антител за один прием (вводя по две капли в каждую ноздрю). Антитела представляют собой большие молекулы, и они не проходят через слизистую оболочку с "пассивным" транспортом. Многие люди регулярно употребляют коровье молоко. Обычное молоко имеет концентрацию коровьих антител от 0,2 до 0,6 мг на миллилитр - это означает, что, когда вы выпиваете стакан молока - 200 миллилитров, в слизистые оболочки человека вводится от 40 до 120 миллиграммов коровьих антител.

Мы все толерантны к коровьим белкам и, кроме чувства сытости, не замечаем никаких других изменений в своем организме, хотя в молоке содержится много разных антител. Они просто не попадают в наше кровообращение. Таким образом, мы считаем BioBlock, основанный на антителах, выделенных из молозива гипериммунизированного крупного рогатого скота, натуральным продуктом, который может создать противовирусный барьер на слизистой оболочке носоглотки.