Пн, 30.08.2021
Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации - это просто голос времени. Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
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В Японии 500 тыс. человек могли получить вакцину от Covid-19 с примесями

ФОТО: Behrouz Mehri/Pool via REUTERS

В партии вакцины Covid-19, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, была обнаружена неподходящая примесь - черные частицы, сообщает Kyodo.

Согласно информации агентства, примесью могут быть частицы металла, поскольку они реагируют на магниты. Подробная информация о веществе, содержащемся в вакцинах, пока недоступна.

Потенциальные примеси были обнаружены в 39 неиспользованных флаконах вакцины от Covid-19. По данным Министерства здравоохранения Японии, вакцины из этой партии Moderna использовались в общей сложности в пяти префектурах Японии.

Эти вакцины производятся испанской компанией Rovi. Они были доставлены в Японию тремя отдельными партиями. Потенциально непригодные для использования вакцины, полученные тремя партиями, были доставлены в 863 центра вакцинации. По данным правительства Японии, этими вакцинами были вакцинированы около 500 000 человек.

По соображениям безопасности японские власти приостановили использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna.

Примеси в вакцинах были обнаружены японской фармацевтической компанией Takeda Pharmaceutical, которая отвечает за распространение вакцин в стране, 16 августа, но Минздрав компания проинформировала только 25 августа.

И Takeda, и Moderna объявили 26 августа об отсутствии проблем с безопасностью и эффективностью вакцин.

В Японии против Covid-19 вакцинировано 43,5% населения.


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