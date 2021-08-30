В Японии 500 тыс. человек могли получить вакцину от Covid-19 с примесями

Согласно информации агентства, примесью могут быть частицы металла, поскольку они реагируют на магниты. Подробная информация о веществе, содержащемся в вакцинах, пока недоступна.

Потенциальные примеси были обнаружены в 39 неиспользованных флаконах вакцины от Covid-19. По данным Министерства здравоохранения Японии, вакцины из этой партии Moderna использовались в общей сложности в пяти префектурах Японии.

Эти вакцины производятся испанской компанией Rovi. Они были доставлены в Японию тремя отдельными партиями. Потенциально непригодные для использования вакцины, полученные тремя партиями, были доставлены в 863 центра вакцинации. По данным правительства Японии, этими вакцинами были вакцинированы около 500 000 человек.

По соображениям безопасности японские власти приостановили использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna.

Примеси в вакцинах были обнаружены японской фармацевтической компанией Takeda Pharmaceutical, которая отвечает за распространение вакцин в стране, 16 августа, но Минздрав компания проинформировала только 25 августа.

И Takeda, и Moderna объявили 26 августа об отсутствии проблем с безопасностью и эффективностью вакцин.