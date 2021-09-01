🍅 Гениальная простота: способ, как хранить помидоры свежими неделями

Как это сделать? Несложно. Все начинается с правильного размера помидоров. Они должны быть плотными без каких-либо признаков повреждений. Идеально, если они только собраны и даже немного зеленые. Лучше всего для хранения выбрать последние плоды урожая, чтобы можно было насладиться ими как можно позже.

Следующий этап - заворачивание в газету. Да, каждый плод нужно завернуть в газету, потом сложить в коробку, но желательно в один слой, не укладывая их друг на друга. Если не позволяет место, то максимум можно расположить помидоры в два слоя, чтобы вес верхних помидоров не начал портить нижние. Как сообщает портал Novate, именно краска, которая используется в типографиях для печати газет, защищает помидоры от порчи.

Еще один важный фактор - температура. Помидоры нужно хранить подальше от солнечных лучей, в сухом месте. Погреб, конечно, был бы лучшим вариантом, но если дома не слишком жарко, то можно попробовать сохранить плоды в самом сухом углу.