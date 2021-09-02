Иммунные шоты - эффективное средство или маркетинговый трюк? Отвечает семейный врач

Но как быть тем, кто принципиально не употребляет в пищу продукты животного происхождения, страдает ли из-за этого их иммунитет? По словам Катрин Рятсеп, у таких людей очень легко может возникнуть недостаток витамина B12, поэтому они обязательно должны отдельно принимать этот витамин, а также витамин D. "У тех, кто не употребляет продукты животного происхождения, хуже усваиваются полезные вещества", - констатирует она.

Разумеется, хорошо действуют на иммунитет и поездки на юг. "Человек едет отдыхать, он настроен на отдых, ему хорошо - вырабатываются эндорфины, которые благотворно влияют на организм в целом. Там больше солнца, соответственно вырабатывается больше витамина D, а положительные эмоции хорошо помогают от стресса, так что да, все это укрепляет иммунитет", - напоминает врач.

Еще в самом начале пандемии на прилавках магазинов появились крохотные бутылочки, так называемые иммунные шоты, представляющие собой маленькую порцию концентрированного сока, который, если верить красочной рекламе, укрепляет иммунитет. Состав таких шотов весьма разнообразен, одно из возможных сочетаний - имбирь, ананас и куркума. Действительно ли шоты работают или это маркетинговая уловка? Отвечая на этот вопрос, Рятсеп отметила, что все очень зависит от того, сколько конкретная бутылочка на самом деле содержит витаминов и минералов. "Зачастую их там бывает очень мало, например, что касается витамина C, то его надо хранить в защищенной от солнечного света бутылочке, иначе он разрушится, пока стоит на прилавке. Я ничего не могу сказать про данную продукцию, но практика показывает, что чаще это все же маркетинговая уловка", - говорит врач.

Иммунитет и вирусы

Она отмечает, что, говоря о поддержании иммунитета, нельзя не упомянуть вакцинацию: "Это единственный способ противостоять тем болезням, от которых можно вакцинироваться. Летом актуален клещевой энцефалит, рекомендую обязательно от него делать прививку, о ковиде сейчас даже не говорю. Вакцинация тренирует иммунитет, и чтобы осенью не болеть гриппом, желательно заблаговременно сделать прививку - от гриппа вакцинируют каждый год. От клещевого энцефалита вакцинация проходит по определенной схеме: вторую дозу вакцины человек получает через месяц после первой, третью - через год, потом через три года, а затем до 60 лет интервалы составляют пять лет. Начиная с шестидесяти, интервалы снова уменьшаются до трех лет".

Частый вопрос - насколько перенесенный коронавирус ослабляет иммунитет? Врач отвечает, что после коронавируса наблюдается общее недомогание, связанное с восстановлением после болезни. "Ковид - очень коварный вирус, он поражает не только дыхательную систему и дыхательные пути, он напрямую поражает сердечную мышцу и мозг, поэтому человек, который оправился от коронавируса, еще долгое время может испытывать недомогание, слабость и одышку", - объясняет Рятсеп. Также, по ее словам, очень часто у тех, кто тяжело перенес коронавирус, наблюдается недостаток витамина D. Перенесшие ковид просто должны потихоньку восстанавливать свои силы, например, с помощью физиотерапии. "После коронавируса наблюдаются не столько проблемы с иммунитетом, сколько общее недомогание", - отмечает семейный врач.

Еще один распространенный вопрос - насколько человек восприимчив к другим вирусам после перенесенного ковида? Рятсеп отвечает, что восприимчивость вполне возможна: "Болезнь для организма - стресс, он использует все свои ресурсы, чтобы ей противостоять, и устает, поэтому может легко подцепить следующую болезнь. Такое может быть, особенно если человек тяжело переболел ковидом".