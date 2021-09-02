Чт, 2.09.2021
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Гобземс явился в Сейм, не предъявив негативный тест на Covid-19; заседание продолжится в системе э-Сейма

ФОТО: LTV Ziņu dienests

Сейм продолжит работу в системе э-Сейма, так как депутат Алдис Гобземс (LK) отказался предъявлять негативный результат теста на Covid-19.

Об этом сообщила сегодня спикер Сейма Инара Мурниеце (NA), объявив о двух пятиминутных технических перерывах в связи с ситуацией и попросив соответствующего депутата предъявить сертификат. Гобземс не показал негативного результата теста на Covid-19 во время технических перерывов.

Сегодня, после долгого перерыва, Сейм состоялось очное заседание.

Как уже сообщалось, сегодня, 2 сентября, депутат Сейма Алдис Гобземс (LK) пришел в зал заседаний Сейма, не предъявив негативный тест на Covid-19 ответственным сотрудникам.

Спикер Инара Мурниеце по этой причине объявила пятиминутный технический перерыв, попросив Гобземса предъявить сертификат.

Гобземс заявил агентству LETA, что негативный тест на Covid-19 у него есть, но он не обязан никому его предъявлять.

Он подчеркнул, что народом ему даны депутатский мандат и депутатский иммунитет, и никто не может запретить ему участвовать в заседаниях Сейма.

Гобземс сообщил, что не прививался от коронавируса, но не прокомментировал вопрос о том, переболел ли за последние шесть месяцев Covid-19.

Председатель Сейма Инара Мурниеце ранее сообщила, что подтверждающих вакцинацию от Covid-19 или факт перенесенного заболевания сертификатов, которые необходимы для очного участия в заседаниях Сейма, в настоящее время нет у пяти депутатов.

О 95 депутатах парламент получил информацию, что у них есть сертификаты, а пять депутатов смогут приходить на заседания с отрицательными тестами, сказала спикер.

Мурниеце выразила надежду на то, что эти депутаты ответственно отнесутся к соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

Сегодня проходит первое заседание осенней сессии Сейма, которое после долгого перерыва вновь пройдет в очной форме.

Депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, могут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.

Непривитые депутаты Сейма должны сами оплатить тест на Covid-19 для очного участия в заседаниях.


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