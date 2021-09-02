Гобземс явился в Сейм, не предъявив негативный тест на Covid-19; заседание продолжится в системе э-Сейма

Об этом сообщила сегодня спикер Сейма Инара Мурниеце (NA), объявив о двух пятиминутных технических перерывах в связи с ситуацией и попросив соответствующего депутата предъявить сертификат. Гобземс не показал негативного результата теста на Covid-19 во время технических перерывов.

Сегодня, после долгого перерыва, Сейм состоялось очное заседание.

Kopumā 95 Saeimas deputātiem ir sertifikāts par vakcināciju pret Covid-19 vai izslimošanu. https://t.co/9aETdVIKDF pic.twitter.com/wh6gLRVcKr — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 2, 2021

Как уже сообщалось, сегодня, 2 сентября, депутат Сейма Алдис Гобземс (LK) пришел в зал заседаний Сейма, не предъявив негативный тест на Covid-19 ответственным сотрудникам.

Спикер Инара Мурниеце по этой причине объявила пятиминутный технический перерыв, попросив Гобземса предъявить сертификат.

Гобземс заявил агентству LETA, что негативный тест на Covid-19 у него есть, но он не обязан никому его предъявлять.

Он подчеркнул, что народом ему даны депутатский мандат и депутатский иммунитет, и никто не может запретить ему участвовать в заседаниях Сейма.

Гобземс сообщил, что не прививался от коронавируса, но не прокомментировал вопрос о том, переболел ли за последние шесть месяцев Covid-19.

Председатель Сейма Инара Мурниеце ранее сообщила, что подтверждающих вакцинацию от Covid-19 или факт перенесенного заболевания сертификатов, которые необходимы для очного участия в заседаниях Сейма, в настоящее время нет у пяти депутатов.

О 95 депутатах парламент получил информацию, что у них есть сертификаты, а пять депутатов смогут приходить на заседания с отрицательными тестами, сказала спикер.

Мурниеце выразила надежду на то, что эти депутаты ответственно отнесутся к соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

Сегодня проходит первое заседание осенней сессии Сейма, которое после долгого перерыва вновь пройдет в очной форме.

Депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, могут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.