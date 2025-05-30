Полиция: каждый год регистрируется более 500 случаев пропажи детей

В преддверии Международного дня защиты детей полиция призывает общество не забывать - безопасность ребенка начинается дома и является нашей общей ответственностью.

С призывом "Не потеряй ребенка!" полиция обращает внимание на проблему пропажи детей и опасные ситуации, в которые дети по-прежнему попадают и в наше время.

Речь идет о случаях, когда дети уходят из дома, теряются или оказываются в обстоятельствах, которые могут угрожать их здоровью или даже жизни. Такие случаи происходят не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни - и их можно предотвратить, если взрослые будут внимательны и ответственны.

Безопасность ребенка начинается с заботы и внимания родителей, продолжается с участием соседей, вовлеченностью общества и общей ответственностью. Существуют различные ситуации, когда дети остаются одни - без присутствия или присмотра взрослых.

Государственная полиция призывает никогда не оставлять ребенка одного в ситуациях, которые могут стать опасными, регулярно проверять, где находится ребенок и с кем он, а также говорить с детьми о безопасности - дома, во дворе и в общественных местах.