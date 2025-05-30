Россия отказалась от конструктивного диалога: Эстония завершает переговоры о буях на Нарове

Коммусаар объяснил, что Эстония откажется от частичной установки буев на реке, чтобы не создавать путаницу: "Нет смысла устанавливать буи так, что между двумя из них остается несколько изгибов. В таком случае, даже двигаясь от одного буя к другому, можно ошибиться в навигации. Мы пытались достичь с Россией соглашения об установке всех буев, но конструктивного диалога не получилось. Летом мы увеличим число патрулей в этом районе, чтобы оперативно реагировать на незаконные пересечения границы. Охрана Наровы ведется круглый год вне зависимости от того, есть ли буи. Независимо от этого, всем участникам движения по реке следует быть осторожными. Также нужно учитывать возможные GPS-помехи со стороны России и держаться максимально близко к эстонскому берегу", - добавил он.