В России хотят построить новый город. Угадаете, как назовут?

Путин подписал распоряжение во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Согласно этому плану, новый город Спутник будет расположен в 30 километрах от Владивостока относительно недалеко от границы с Китаем. Он задуман как промышленный центр, где будут жить 300 000 человек.

Город назван в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного СССР в 1957 году, во время космической гонки с США.

Прошлым летом Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против Covid-19, которая получила название "Спутник V".

Вакцина одобрена примерно в 70 странах.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее призывал построить несколько новых городов в Восточной Сибири, чтобы сделать регион более привлекательным.