Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

В России хотят построить новый город. Угадаете, как назовут?

Владимир Путин ФОТО: EPA/SERGEI GUNEYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о строительстве нового города на границе с Китаем недалеко от Владивостока, сообщило в пятницу, 3 сентября, министерство развития Дальнего Востока России.

Путин подписал распоряжение во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Согласно этому плану, новый город Спутник будет расположен в 30 километрах от Владивостока относительно недалеко от границы с Китаем. Он задуман как промышленный центр, где будут жить 300 000 человек.

Город назван в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного СССР в 1957 году, во время космической гонки с США.

Прошлым летом Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против Covid-19, которая получила название "Спутник V".

Вакцина одобрена примерно в 70 странах.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее призывал построить несколько новых городов в Восточной Сибири, чтобы сделать регион более привлекательным.

Однако сейчас все больше и больше россиян склоняются к тому, чтобы жить в Москве, где, по сравнению с другими городами, намного лучше инфраструктура, а также есть лучшие возможности трудоустройства.


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