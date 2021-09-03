В России хотят построить новый город. Угадаете, как назовут?

Путин подписал распоряжение во время Восточного экономического форума во Владивостоке.
Согласно этому плану, новый город Спутник будет расположен в 30 километрах от Владивостока относительно недалеко от границы с Китаем. Он задуман как промышленный центр, где будут жить 300 000 человек.
Город назван в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного СССР в 1957 году, во время космической гонки с США.
Прошлым летом Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против Covid-19, которая получила название "Спутник V".
Вакцина одобрена примерно в 70 странах.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее призывал построить несколько новых городов в Восточной Сибири, чтобы сделать регион более привлекательным.
Однако сейчас все больше и больше россиян склоняются к тому, чтобы жить в Москве, где, по сравнению с другими городами, намного лучше инфраструктура, а также есть лучшие возможности трудоустройства.