Жизнь в Кабуле при талибах: где ваш мужчина, который вас сопровождает?

Некоторые вещи объяснять не пришлось. Как только боевики в августе с удивительной скоростью заняли Кабул, многие афганцы поняли, с чем им придется столкнуться при "Талибане 2.0". Мужчины перестали бриться, чтобы отросли бороды, женщины сменили яркие платки на черные и надели длинные платья с накидками.

Но многое еще непонятно, и это порождает тревогу.

"Мечты разрушены"

"Что мне теперь делать?" - этот вопрос приходит на мой номер телефона и в компьютер каждый час от афганцев, ищущих совета или помощи. Этим же вопросом задается огромное число афганцев по всему миру.

Мариам Раджаи знала, что ей делать, когда падет Кабул.

15 августа, когда улицы города наводнили боевики "Талибана", она проводила семинар для женщин-прокуроров в офисе генерального прокурора. "Мы должны продолжать", - умоляли ее участницы семинара, когда она сообщила им об угрозе.

Но вскоре ее класс смирился с этим внезапным поворотом. С тех пор Раджаи вместе с семьей - у нее двое детей - переезжает из одного безопасного места в другое.

Мариам Раджаи ФОТО: BBC

Ее трехлетняя дочь Нилофар уже говорит, что хочет быть инженером. Построенный ей домик из разноцветных пластиковых блоков стоит в углу комнаты из глиняного кирпича. В окна светят лучи позднего летнего солнца.

Пока никто не может сказать точно, что имеют в виду лидера "Талибана", когда заявляют, что женщинам и девочкам будут предоставлены "все права в рамках ислама".

Многим женщинам, в том числе Раджаи, недвусмысленно сказали: "Не возвращайтесь в офис". Многие опасаются, что им никогда не позволят вернуться к прежней жизни в городе, который они уже не могут назвать своим.

"У меня есть право на образование, на хорошую работу, на участие в общественной жизни на высоком уровне", - говорит Раджаи. Рядом с ней на столе стопка учебников - для учебы в университете и работы главой отдела по правам человека и гендерным вопросам.

"Все мои мечты были разрушены", - говорит она срывающимся голосом.

"Это будет большим предательством"

Два десятилетия международного сотрудничества создали пространство для новых идей и новых людей. Теперь часть этих людей стали обузой.

"Я хорошо помню вечеринки на Рождество, мы готовили вкусную еду и и были так счастливы", - вспоминает Хамид, 13 лет проработавший в посольстве Великобритании в Кабуле. Мы сидим на ковре вместе с пятью его маленькими детьми и ворохом выцветших фотографий и благодарственных грамот.

Хамид работал в британском посольстве поваром ФОТО: BBC

Но Хамида и еще 60 сотрудников посольства наняли через компанию-подрядчика.