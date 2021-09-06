В Риге снизят разрешенную скорость для электросамокатов

Стакис отметил, что самоуправление столицы начало переговоры с арендодателями электросамокатов о внесении таких изменений. "Скорость в парке отдыха в Межапарке уже снижена до 15 километров в час. Это место, где мы хотим, чтобы семьи, гуляющие с маленькими детьми, чувствовали себя в безопасности", - сказал Стакис.

Зачем?

Он считает, что

изменения помогут побудить пользователей электросамокатов выбирать маршруты не в парках, где гуляют родители с маленькими детьми, а в других местах.

"В целом мы поддерживаем все новые формы микромобильности, в то время как, как и в любой новой отрасли, нам просто нужно найти способ вписаться в общую систему. В этом случае нам нужно создать систему, в которой самокаты остаются в общем потоке, но едут спокойнее, в предусмотренных для них местах и не обгоняют других участников дорожного движения, в первую очередь пешеходов. В то же время, если у нас будет больше велосипедных дорожек в городе, движение в этом отношении у нас будет более безопасным", - сказал глава Риги.

Политик призвал заинтересованные стороны предоставить самоуправлению города больше полномочий по определению порядка движения электросамокатов.

Другие проблемы

В то же время участники отметили ряд прочих проблем, с которыми приходится сталкиваться в отношении электросамокатов, например, то, что, несмотря на новое постановление, принятое в этом году о включении электросамокатов в систему организации дорожного движения, большое количество пользователей, не зная об этом, продолжают передвигаться на электросамокате, к примеру, вдвоем, либо с нарушением других правил.

В этом контексте участники дискуссии подчеркнули необходимость более широких и более скоординированных кампаний по информированию общественности.

Дискуссия также высветила проблему, что сейчас превышающие скорость водители электросамокатов не могут быть за это оштрафованы.