ФОТО В Минске нелегально продают эстонское пиво. Виноваты соседи?

Фотография, сделанная в декабре в одном из продуктовых магазинов Минска, показывает, что там продается пиво Saku Karl Friedrich, хотя пивоварня Saku Õlletehas заявляла о прекращении сотрудничества с Россией и Беларусью после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Rus.Postimees.
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Пивоварня Saku Õlletehas не была осведомлена о продаже своего пива в Беларуси и не имеет информации о том, кто мог бы заниматься его распространением на этом рынке.