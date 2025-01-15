Пограничники по соображениям безопасности запретили сходить на берег украинскому моряку, сообщили в Государственной пограничной охране Латвии.
По соображениям безопасности латвийские пограничники запретили украинскому моряку сойти с судна
Как отметили в пограничной службе, с капитана судна была взята гарантийная расписка о том, что гражданин Украины не сойдет на берег во время стоянки судна в порту Вентспилса.
По аналогичным соображениям за последние сутки въезд в Латвию был запрещен также трем гражданам Молдовы и одному гражданину России.
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