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По соображениям безопасности латвийские пограничники запретили украинскому моряку сойти с судна

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Пограничники по соображениям безопасности запретили сходить на берег украинскому моряку, сообщили в Государственной пограничной охране Латвии.

Как отметили в пограничной службе, с капитана судна была взята гарантийная расписка о том, что гражданин Украины не сойдет на берег во время стоянки судна в порту Вентспилса.

По аналогичным соображениям за последние сутки въезд в Латвию был запрещен также трем гражданам Молдовы и одному гражданину России.

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