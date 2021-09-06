Несколько больниц объявили чрезвычайную ситуацию: отменены запланированные операции

В связи с быстро растущим числом пациентов с Covid-19 Даугавпилсская областная больница и RAKUS уже объявили чрезвычайное положение. Врачи подчеркивают, что

194 пациента, госпитализированные в настоящее время, знаменуют начало следующей волны вируса.

В передаче сообщается, что только двое из 12 пациентов клиник токсикологии и сепсиса Covid-19 без кислородной маски. Они постепенно учатся самостоятельно дышать. Остальные подключены к оборудованию, и без дополнительного кислорода они бы умерли от удушья. Именно из-за этих пациентов в больнице была приостановлена ​​часть запланированных операций, потому что пациенты с Covid-19 лежат на койках интенсивной терапии, где пациентам нужно было бы восстанавливаться после тяжелых операций.

"Текущая кризисная точка, по крайней мере, в RAKUS, достигнута, и сегодня в группе оперативного управления мы решили объявить экстренную ситуацию в больнице",

- отметил председатель правления RAKUS Имант Паеглитис.

Одна операционная сегодня вообще не открылась. Ее сотрудники носят защитную одежду и работают с пациентами с Covid-19.

"Мы вынуждены прекратить плановые операции или отложить их", - пояснила заведующая больницей.

Если ничего не изменится, RAKUS будет вынуждеан еще больше ограничить услуги. Олег Шуба, заведующий отделением сепсиса больницы, отметил, что деятельность связана как с процессом обучения, так и с собраниями людей. "Этого следовало ожидать. Мы находимся в самом начале этой волны", - сказал Шуба.

Доля тяжелобольных пациентов с Covid-19 в больнице также резко изменилась из-за более заразного дельта-варианта вируса. До сих пор на него приходилось 10-12% госпитализированных, теперь - каждый пятый.

Ни один из тяжелобольных, которые в настоящее время занимают две трети коек в реанимации, не был вакцинирован.

Опыт руководителя клиники показывает, что тяжело больной Covid-19 может провести в такой постели до ста дней. С занятыми койками начнется настоящая сортировка пациентов. "Кого можем, кого не можем спасти. Это трагично не только для самого пациента, но и эмоционально сложно для самого врача", - сказал Шуба.

Однако в RAKUS подчеркнули, что операции по спасению жизней не будут отложены даже в экстренных случаях. Однако зачастую грань между срочной операцией и давно назревшей и столь же необходимой очень хрупка, сообщает Panorāma.

Уже сообщалось, что по мере роста заболеваемости Covid-19 пациенты с этим заболеванием с сегодняшнего дня будут госпитализированы в Видземскую больницу в Валмиере и Резекненскую больницу.