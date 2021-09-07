Министр: осень и зима могут быть тяжелее, чем в прошлом году

"Мы уже теперь видим, что в этом году осень и зима могут быть тяжелее, чем в прошлом году",

- признал он, добавив, что трудности, с которыми в настоящее время сталкиваются Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) и Даугавпилсская региональная больница, носят временный характер.

По словам министра, ведется постоянный мониторинг ситуации и приняты все необходимые меры для облегчения работы больниц, а именно перепрофилирование больничных услуг, что позволило предоставить еще больше коек для пациентов с Covid-19. Есть также планы открыть ковидные отделения в других региональных больницах, что снизит приток пациентов в крупные университетские больницы.

Министр пояснил, что, согласно оценкам и прогнозам Министерства здравоохранения, режим чрезвычайной ситуации может быть объявлен во всех больницах, когда количество госпитализированных достигнет 800. В прогнозе, представленном правительству, говорилось, что такой показатель может быть достигнут в Латвии примерно в конце сентября или начале октября.

В данный момент, когда количество госпитализированных с Covid-19 приближается к 200, произойдет переход от модели 3+3 к модели 3+7, то есть эти пациенты будут лечиться в трех крупных университетских больницах и в семи региональных больницах вместо трех.

Министр также подчеркнул, что в этом году готовность к борьбе с вирусом выше - в больницах модернизированы помещения и оборудование. В то же время это не заменит недостающие человеческие ресурсы.

Как уже сообщалось, в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) также объявлено чрезвычайное положение из-за Covid-19, а запланированные операции с этой недели отменены на неопределенный срок, сообщила сегодня, 6 сентября, программа Латвийского телевидения Panorāma.

В связи с быстро растущим числом пациентов с Covid-19 Даугавпилсская областная больница и RAKUS уже объявили чрезвычайное положение. Врачи подчеркивают, что

194 пациента, госпитализированные в настоящее время, знаменуют начало следующей волны вируса.

В передаче сообщается, что только двое из 12 пациентов клиник токсикологии и сепсиса Covid-19 - без кислородной маски. Они постепенно учатся самостоятельно дышать. Остальные подключены к оборудованию, и без дополнительного кислорода они бы умерли от удушья. Именно из-за этих пациентов в больнице была приостановлена ​​часть запланированных операций, потому что пациенты с Covid-19 лежат на койках интенсивной терапии, где пациентам нужно было бы восстанавливаться после тяжелых операций.

"Текущая кризисная точка, по крайней мере в RAKUS, достигнута, и сегодня в группе оперативного управления мы решили объявить экстренную ситуацию в больнице",

- отметил председатель правления RAKUS Имант Паэглитис.

Одна операционная сегодня вообще не открылась. Ее сотрудники носят защитную одежду и работают с пациентами с Covid-19.

"Мы вынуждены прекратить плановые операции или отложить их", - пояснила заведующая больницей.

Если ничего не изменится, RAKUS будет вынуждена еще больше ограничить услуги. Олег Шуба, заведующий отделением сепсиса больницы, отметил, что деятельность связана как с процессом обучения, так и с собраниями людей. "Этого следовало ожидать. Мы находимся в самом начале этой волны", - сказал Шуба.

Доля тяжелобольных пациентов с Covid-19 в больнице также резко изменилась из-за более заразного дельта-варианта вируса. До сих пор на него приходилось 10-12% госпитализированных, теперь - каждый пятый.

Ни один из тяжелобольных, которые в настоящее время занимают две трети коек в реанимации, не был вакцинирован.