В Северной Корее на военном параде маршировали солдаты в защитных костюмах

Северная Корея на фоне глобальной пандемии борется с экономическим кризисом и страдает от нехватки продуктов питания. В течение последнего года Пхеньян организовал три военных парада, что является большим числом даже для этого государства.

Ким Чен Ын ФОТО: AP / Scanpix

Среди зрителей был и лидер КНДР Ким Чен ЫН, который выглядел значительно похудевшим. Зрители маски для лица не носили.

На параде показали пожарные машины и тракторы, был и салют, однако на этот раз в центре внимания не было баллистических ракет. Среди участников присутствовали и солдаты в красных защитных костюмах и в масках.

"На различных военных парадах, вопреки международным санкциям, внешнему миру демонстрируется новая военная техника и баллистические ракеты. Однако в большинстве случаев это служит попыткой способствовать внутриполитической поддержке, особенно в сложные времена, - указала Бикер. - Особый отряд в красных защитных костюмах интересен и, возможно, пытается показать, что государство непрерывно борется с распространением Covid-19, несмотря на то, что официально не было сообщено ни об одном случае.