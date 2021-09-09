"Му": новый вариант коронавируса может вызывать опасения

"Му" впервые идентифицировали в январе в Колумбии. Научное название штамма - B.1.621. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце признала "Му" вариантом, вызывающим интерес.

EMA, которое специализируется в основном на высоко заразном дельта-варианте, также изучает другие штаммы, в том числе идентифицированные в Перу "Лямбда" и "Му", сказал Марко Кавалери, глава EMA по биологической опасности здоровью и стратегии вакцин.

Он отметил, что

"Му" вызывает большее беспокойство, поскольку может быть устойчивым к иммунитету, приобретенному от вакцины.

EMA обсудит с производителями вакцин эффективность существующих прививок в борьбе с "Му", сказал Кавалери.

Однако он указал, что в настоящее время нет данных, свидетельствующих о широком распространении "Му", и что неясно, может ли этот тип конкурировать с дельта-штаммом.

Все вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, со временем мутируют. Большинство мутаций не имеют большого эффекта, но есть варианты, которые влияют на свойства вируса, такие как его заразность, тяжесть заболевания и устойчивость к вакцинам.

В настоящее время ВОЗ выявила четыре штамма коронавируса, вызывающие беспокойство, включая альфа-вариант, который распространен в 193 странах, и дельта-вариант, который распространен в 170 странах.

Наблюдаются пять штаммов, в том числе "Му".