Сб, 11.09.2021
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Явка избирателей в Вараклянском крае - самая высокая на муниципальных выборах этого года

Выборы в самоуправления. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Явка избирателей в Вараклянском крае была самой высокой на муниципальных выборах 2021 года - в субботу на избирательные участки пришли 59,39% имеющих право голоса избирателей, в то время как в Резекненском крае явка составила лишь 25,97%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Вараклянском крае из  2544 зарегистрированных избирателей в выборах приняли участие 1511, или 59,39% избирателей. Большинство голосов - 1108 - были отданы на избирательном участке в городе Варакляны.

В Резекненском крае, где имеют право голоса 24 946 избирателей, проголосовало 6 479, или 25,97% избирателей, что меньше среднего показателя на выборах, состоявшихся в Латвии в июне. Примерно одна седьмая часть голосов - 901 - в Резекненском кране была отдана на избирательном участке в Виляны, за ним следуют избирательный участок в Малте - 463 голоса и избирательный участок в Гришканы - 393 голоса.

По данным ЦИК, в июне в Латвии на выборах в местные самоуправления проголосовало 34,09% избирателей. В Латгале явка была аналогичной - проголосовали 34,03% латгальцев, имеющих право голоса.

Самая высокая явка избирателей в июне была зарегистрирована в Прейльском крае, где проголосовало 45,4% избирателей, но Варакляны значительно превысили этот показатель. Самая низкая явка была в Аугшдаугавском крае - 28,6%.

Выборы в Резекненском и Вараклянском краях проходили на три месяца позже, чем в других самоуправлениях, потому что на границы краев повлияло решение Конституционного суда, который запретил присоединение Варакляны к Резекненскому краю. 


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