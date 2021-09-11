Явка избирателей в Вараклянском крае - самая высокая на муниципальных выборах этого года

В Вараклянском крае из 2544 зарегистрированных избирателей в выборах приняли участие 1511, или 59,39% избирателей. Большинство голосов - 1108 - были отданы на избирательном участке в городе Варакляны.

В Резекненском крае, где имеют право голоса 24 946 избирателей, проголосовало 6 479, или 25,97% избирателей, что меньше среднего показателя на выборах, состоявшихся в Латвии в июне. Примерно одна седьмая часть голосов - 901 - в Резекненском кране была отдана на избирательном участке в Виляны, за ним следуют избирательный участок в Малте - 463 голоса и избирательный участок в Гришканы - 393 голоса.

По данным ЦИК, в июне в Латвии на выборах в местные самоуправления проголосовало 34,09% избирателей. В Латгале явка была аналогичной - проголосовали 34,03% латгальцев, имеющих право голоса.

Самая высокая явка избирателей в июне была зарегистрирована в Прейльском крае, где проголосовало 45,4% избирателей, но Варакляны значительно превысили этот показатель. Самая низкая явка была в Аугшдаугавском крае - 28,6%.