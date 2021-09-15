Ср, 15.09.2021
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Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации

Что такое действительно качественная свадьба? Ассоциация будет разбираться

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Wedding and lifestyle

Созданная в июне этого года Latvijas Kāzu asociācija (LKA) объявляет об учреждении профессиональной премии Latvian Wedding Awards - Гран-при свадебной индустрии Латвии. Вручение первых трофеев состоится весной 2022 года.

Главная цель LKA - формирование свадебной культуры в Латвии, объединение свадебных профессионалов и выбор лучших специалистов индустрии.

"В связи с пандемией латвийская свадебная индустрия, как и многие другие, пережила не лучшие времена. Самое время создавать сообщество и коллективными усилиями поддерживать нашу отрасль, защищать ее интересы. Также мы хотим заниматься просветительской работой - рассказывать и показывать нашей целевой аудитории, что такое действительно качественная свадьба, организованная настоящими профессионалами. Таким образом мы хотим поднять нашу индустрию на новый качественный уровень, ведь свадьба - 

это всегда уникальная, незабываемая история!"

LKA также организует свой клуб, членами которого могут стать профессионалы индустрии на основании ряда критериев, таких как: опыт работы в свадебной сфере не менее 3 лет, наличие веб-сайта или портфолио работ и проектов в социальных сетях. Годовой членский взнос составит 200 евро для компаний и 150 евро для частных лиц.

Для специалистов индустрии Latvian Wedding Awards - это не только награда, которой до сих пор в Латвии не было, но и возможность заявить о себе на рынке, расширить свою клиентскую базу и развивать свой бизнес. Побороться за премию смогут все, кто профессионально связан с организацией и проведением свадеб - как индивидуальные специалисты, так и компании. Жюри, состоящее из опытных и успешных представителей отрасли, будет вручать гран-при по 30 номинациям на заключительном гала-вечере. Победители получат не только ценный трофей и заслуженный статус лидеров отрасли, но и бесплатное годовое членство в клубе LKA, а также разнообразные подарки от спонсоров.

В ближайшее время будет запущен сайт, где будет доступна подробная информация о премии и условиях участия, о работе ассоциации и новостях в свадебной индустрии Латвии, сообщают в LKA.


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