В окружении Путина Covid-19 заболели несколько десятков человек

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин по видеосвязи.
Владимир Путин ушел на самоизоляцию во вторник, 14 сентября, отменив свою поездку на саммиты ОДКБ и ШОС в Душанбе. Президент сообщил, что накануне общался с сотрудником своей администрации, который "поздновато ревакцинировался" и заболел Covid-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тот "чувствует себя прекрасно" и "абсолютно здоров".