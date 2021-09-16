Чт, 16.09.2021
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Каспар Галкин, представитель Минобороны, об учениях Namejs

В окружении Путина Covid-19 заболели несколько десятков человек

ФОТО: EPA/Scanpix

Глава России Владимир Путин заявил, что в его окружении Covid-19 заболели не один-два, как сообщалось ранее, а несколько десятков человек, пишет "Медуза". Об этом Путин рассказал, выступая в удаленном режиме на саммите ОДКБ в Душанбе, столице Таджикистана.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин по видеосвязи.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию во вторник, 14 сентября, отменив свою поездку на саммиты ОДКБ и ШОС в Душанбе. Президент сообщил, что накануне общался с сотрудником своей администрации, который "поздновато ревакцинировался" и заболел Covid-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тот "чувствует себя прекрасно" и "абсолютно здоров".


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