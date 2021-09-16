В окружении Путина Covid-19 заболели несколько десятков человек

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин по видеосвязи.