Трансляция ⟩ На Кипсале проходит форум вдохновения Līdere-2021!

Сегодня, 17 сентября, в выставочном центре "Кипсала" в Риге стартовал уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere. Этот форум проходит уже четвертый год и посвящается активным, открытым, ориентированным на рост и развитие женщинам. Предлагаем вам посмотреть первые фотографии с мероприятия, а также следить за трансляцией форума в течение всего дня!