Трансляция: На Кипсале проходит форум вдохновения Līdere-2021!
Галерея: Форум Līdere-2021!
Время проведения: 9.00-18.00
Модератор форума: Илзе Добеле
8.00-9.30 - идеальный завтрак с шампанским и теплый прием гостей на форуме
9.30-12.40 - первая сессия "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ - ДОСТИГНИ БОЛЬШЕГО!"
9.40 - пролог форума. Вайра Вике-Фрейберга
10.00 - "Прогулка над своим стеклянным потолком". Иева Тетере, председатель правления банка SEB
10.20 - "Выход из укрытия и тени". Вия Килблока, руководитель Zvaigzne ABC
10.40 - "Зависимость от признания. Как вылечиться?". Дебора Павила, партнер бюро адвокатов VILGERTS
11.00 - "5 секунд между криком души и голосом разума". Элита Моисея, председатель правления NP Properties
11:40 - "Путешествие героини к своему признанию". Жанете Дроне, тренер по лидерству
12:00 - "Перемены... Насколько мы можем быть готовы?". Кристине Саулитис, председатель правления Объединения свободных латышей мира
12:20 - "Не позволяй себя "уценить", или Как использовать страхи в качестве рестарта". Резия Калниня, актриса и режиссер
13.30-15.30 - вторая сессия "ОТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"
13:40 - "Решимость, или Удар молнии во сне". Илзе Грасе-Кибилде, исполнительный директор Moller Baltic Import
14:00 - "Выбор, ведущий к самому себе". Артур Кирпс, висцеральный терапевт
14:20 - "Нежный обидчик... загляни внутрь себя". Диана Занде, психолог
14:40 - "Парадокс жизни: Когда твои самые темные тени становятся твоей величайшей харизмой". Эвита Залите-Гроса, певица, политик
15:00 - "Как женщине остаться на вершине?". Илзе Конраде, профессор, эндокринолог
15:20 - "Сексуальная свобода и творчество жизни". Кристине Балоде, клинический психолог
15.40-16.10 - перерыв
16.10-18.00 - третья сессия "ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ - МЕЧТАЙ СМЕЛЕЕ"
16:20 - "Женщина сквозь времена. Наследие". Нора Икстена, писатель
16:40 - "Через тернии к звездам на четырех колесах". Санта Сурвила, председатель правления общества Wings for Wheels
17:00 - "Кто та женщина, которую ты боишься увидеть на своей фотографии?". Лиана Брувере, фотограф и владелец Koshumm
17:20 - "Мечты. Случайности. Выбор". Рута Лусе, председатель правления Spring Valley
17:40 - "Насколько широк мир твоей души?". Индулис Пайч, священник
Поскольку безопасность и здоровье на первом месте, находиться на форуме LĪDERE очно могут только те дамы, которые показали действующий сертификат Covid-19, подтверждающий факт выздоровления или вакцинации.
Галереи: Форум вдохновения Līdere прошлых лет: