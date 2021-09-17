"Вакцина защитит от присасывания Шлесерса!" В соцсетях вспомнили старое юмористическое видео

С новым размахом и совсем другим подтекстом в соцсетях распространяется сюжет сатирической передачи Valstī viss ir kārtībā, вышедшей в 2014 году. В нем приняли участие Байба Сипениеце-Гаваре, Валтерс Краузе, Надежда Кокина, Янис Скутелис и Зуаргус. В коротком сюжете рекламируется вакцина, защищающая от "присасывания Шлесерса".

"Вторую жизнь" ролику дали пользователи соцсетей, посчитавшие, что сюжет стал актуальным и сейчас:

"А ты уже приобрел ШлесоВак? ШлесоВак защитит от присасывания Шлесерса!"

Vai Tu jau iegādājies ŠlesoVac? ŠlesoVac pasargās no Šlesera piesūkšanās! https://t.co/JIYDDR60ID via @YouTube — kosmonauts (@kosmonauts6) September 15, 2021

"Десятилетнее видео. И Валтерс Краузе уже тогда предсказал актуальность вакцинации".

10 gadus sens video. Un @ValtersKrauze jau tad paredzēja potēšanas aktualitāti. https://t.co/WlT8T7HP9a — Arnis Krauze (@arniskrauze) September 14, 2021

"Если не нравится AstraZeneca, возьми ШлесоВак!"

Ja nu tev nepatīk AstraZeneca, ņems ŠlesoVac! https://t.co/zGJQnpWuxz — Preteklis (@preteklis) April 17, 2021

"Для тех, для кого вакцины от C19 новые и непроверенные, здесь есть предложение со старым и проверенным медикаментом: ШлесоВак. Он защитит точно. Если не от C19, то от желания делать глупости. :)"

Tiem, kuriem C19 vakcīnas ir par jaunu vai nepārbaudītu, šeit ir piedāvājums ar senu un pārbaudītu medikamentu: ŠlesoVac. Tas pasargās noteikti. Ja ne no C19, tad no muļķību darīšanas vēlēšanās. :)https://t.co/BETVdmJQy5 — Iveta Buiķe (@IvetaBuike) September 14, 2021

"Пожалуйста, народ Латвии, тебе нужен ШлесоВак. Нужно срочно закупить эти вакцины. Может быть, поэтому Шлесерсу так сильно претит вакцинация, ведь 10 лет назад она, как оказалось, нас защитила".