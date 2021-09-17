"Вакцина защитит от присасывания Шлесерса!" В соцсетях вспомнили старое юмористическое видео

С новым размахом и совсем другим подтекстом в соцсетях распространяется сюжет сатирической передачи Valstī viss ir kārtībā, вышедшей в 2014 году. В нем приняли участие Байба Сипениеце-Гаваре, Валтерс Краузе, Надежда Кокина, Янис Скутелис и Зуаргус. В коротком сюжете рекламируется вакцина, защищающая от "присасывания Шлесерса".
"Вторую жизнь" ролику дали пользователи соцсетей, посчитавшие, что сюжет стал актуальным и сейчас:
"А ты уже приобрел ШлесоВак? ШлесоВак защитит от присасывания Шлесерса!"
"Десятилетнее видео. И Валтерс Краузе уже тогда предсказал актуальность вакцинации".
"Если не нравится AstraZeneca, возьми ШлесоВак!"
"Для тех, для кого вакцины от C19 новые и непроверенные, здесь есть предложение со старым и проверенным медикаментом: ШлесоВак. Он защитит точно. Если не от C19, то от желания делать глупости. :)"
"Пожалуйста, народ Латвии, тебе нужен ШлесоВак. Нужно срочно закупить эти вакцины. Может быть, поэтому Шлесерсу так сильно претит вакцинация, ведь 10 лет назад она, как оказалось, нас защитила".