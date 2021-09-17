Пт, 17.09.2021
Фактически все, кто не был вакцинирован, в ближайшие месяцы заразятся Covid-19, некоторым из них потребуется стационарное лечение, а у некоторых будет тяжелая форма заболевания. Гиртс Бригис, профессор
Гиртс Бригис, профессор

"Вакцина защитит от присасывания Шлесерса!" В соцсетях вспомнили старое юмористическое видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В соцсетях внезапно стал актуальным сюжет юмористической передачи Valstī viss ir kārtībā от 2014 года, в котором предлагается вакцина "ШлесоВак" (ŠlesoVac), пишет портал Apollo.lv.

С новым размахом и совсем другим подтекстом в соцсетях распространяется сюжет сатирической передачи Valstī viss ir kārtībā, вышедшей в 2014 году. В нем приняли участие Байба Сипениеце-Гаваре, Валтерс Краузе, Надежда Кокина, Янис Скутелис и Зуаргус. В коротком сюжете рекламируется вакцина, защищающая от "присасывания Шлесерса".

"Вторую жизнь" ролику дали пользователи соцсетей, посчитавшие, что сюжет стал актуальным и сейчас:

"А ты уже приобрел ШлесоВак? ШлесоВак защитит от присасывания Шлесерса!"

"Десятилетнее видео. И Валтерс Краузе уже тогда предсказал актуальность вакцинации". 

"Если не нравится AstraZeneca, возьми ШлесоВак!"

"Для тех, для кого вакцины от C19 новые и непроверенные, здесь есть предложение со старым и проверенным медикаментом: ШлесоВак. Он защитит точно. Если не от C19, то от желания делать глупости. :)"

"Пожалуйста, народ Латвии, тебе нужен ШлесоВак. Нужно срочно закупить эти вакцины. Может быть, поэтому Шлесерсу так сильно претит вакцинация, ведь 10 лет назад она, как оказалось, нас защитила".


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