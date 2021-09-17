Пт, 17.09.2021
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Гиртс Бригис, профессор

В Цесисе в пожаре погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Утром в пятницу в Цесисе в пожаре погиб человек, сообщает агентство LETA.

В 6:44 Пожарно-спасательная служба получила вызов в Цесис, где из квартиры в трехэтажном здании шел дым. На месте происшествия пожарные констатировали, что в квартире горят два помещения площадью 11 кв. метров. Из задымленного здания были эвакуированы 12 человек. На месте событий было найден тело погибшего.

В 8:08 пожар был локализован, но пожарные продолжают работу на месте событий. Обстоятельства произошедшего и причины возникновения возгорания предстоит выяснить Государственной полиции.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было потушено 13 пожаров.


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