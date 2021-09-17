Инфектолог пояснил, когда можно будет думать о третьей дозе вакцины

По словам представителя IVP Шарлоте Коновой, Думпис указал, что, вакцинировав еще не менее 20% населения, будет намного легче вернуться к жизни без ограничений.

"Это домашнее задание общества - первая вакцинация",

- подчеркивает профессор.

IVP указывает, что в настоящее время в борьбе с распространением вируса Covid-19 важнейшей задачей на национальном уровне является увеличение количества первичных вакцинаций, а не спешка с дополнительными дозами. "Именно непривитые люди являются главными посредниками в передаче или распространении вируса, и безрассудно создают риск для собственного здоровья", - объясняет профессор Даце Завадска, председатель IVP.

Думпис также подчеркивает, что значительное увеличение охвата вакцинацией является основным способом предотвращения распространения высококонтагиозного дельта-вируса вируса. "В настоящее время несколько европейских стран значительно снизили ограничения, например, Дания и Ирландия, и это связано с тем, что охват полной вакцинацией там составляет более 70% населения. В Латвии же показатели первичной вакцинации в настоящее время низкие, что угрожает переполненностью больниц и ограничением нормального функционирования общества", - говорит эксперт.

По данным Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года население Латвии составляло 1 882 200 человек, что означает, что на данный момент от коронавируса вакцинированы 47,02% населения, а 42,28% завершили процесс вакцинации.