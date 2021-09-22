Ср, 22.09.2021
Необходимо исследовать возможности использования быстрых тестов, что было бы намного эффективнее Илзе Индриксоне, депутат Сейма
Илзе Индриксоне, депутат Сейма

Интимное притяжение, или Ваша самая горячая черта согласно знаку Зодиака

ФОТО: pixabay.com/99mimimi

Астрологи уверяют, что знак Зодиака может очень многое рассказать как о хороших чертах характера человека, так и о его темных сторонах. А как насчет самого яркого качества в интимном плане? Чем вы притягиваете партнеров? Согласитесь, знать свои сильные стороны всегда полезно!

ОВЕН

Вы крайне независимы, чем и притягиваете партнеров с невероятной силой. Вы ведете за собой и не позволяете скучать. Вы - это сама жизнь. А значит - динамичные, живые, интригующие отношения гарантированы.

Это качество проявляется и в спальне: вы проактивны, не боитесь брать бразды правления в свои руки и озвучивать самые смелые фантазии.

ТЕЛЕЦ

Уверенность в себе и внутренняя сила - вот то, что притягивает к вам. Куда бы вы ни пошли, вы всегда будете в центре внимания. За что бы ни взялись - все получится. Неудивительно, что к вам тянутся романтически настроенные партнеры. Они интуитивно чувствуют, что с вами будет чертовски горячо. И что немаловажно - надежно.

Вы спокойны, самодостаточны и уверены в себе, а значит - никаких запретов и табу в спальне. А если что-то не так - плевать, с вами всегда супер!

БЛИЗНЕЦЫ

Вы обожаете интригу, игру, а потому свидания с вами - своего рода квест. Вы любите оставаться немного недосягаемыми, поэтому людям приходится попотеть, чтобы привлечь ваше внимание и завоевать доверие. Игры в кошки-мышки - вот что заводит вас и дарит приятное предвкушение. Тому, кто выиграет, повезет и он не будет разочарован. Вы вовсе не кокетничаете и не набиваете себе цену - вы просто не любите, когда скучно.

РАК

Вы беззаботны и свободолюбивы, что очень сексуально, однако в то же время вы очень непредсказуемы. Вы можете быть спокойными и ласковыми, а уже через минуту - напористыми и властными.

Это держит партнера в напряжении, манит и притягивает со страшной силой. Как вас не любить? Это же невозможно!

ЛЕВ

Вы любите близость и эмоционально яркие, особенные отношения. Они, как и человек, с которым вы встречаетесь, должны быть запоминающимися, иначе вам это неинтересно.

Одно из ваших любимых занятий - физическая близость после долгой прелюдии к любви. Это взрыв чувств и эмоций, это что-то действительно восхитительное и незабываемое, что по-настоящему возбуждает и манит и одновременно удовлетворяет вашу потребность в драме. Иначе скучно и неинтересно.

ДЕВА

У вас буйное воображение. Хотя на первый взгляд вы можете показаться застенчивыми и уж слишком прямолинейными, внутри - огромный потенциал. У Девы всегда много идей и фантазий относительно физической близости, однако для этого необходимо узнать ее получше. Как? Просто заглянув в глаза…

ВЕСЫ

Вы можете очаровать кого угодно, просто разговаривая. Все дело в том, как соблазнительно и притягательно вы произносите слова, предложения, излагаете свои мысли.

Вас просто невозможно забыть: вашу красоту, тембр голоса, движения, пластику. Это заводит партнеров буквально с первых минут знакомства.

СКОРПИОН

Самое притягательное в вас - это тайна, которую никто не может разгадать. Иногда вы можете быть непредсказуемыми и даже дикими, что также интригует людей, с которыми вы встречаетесь.

Вы не любите однообразия и монотонности в близости, поэтому время от времени пробуете что-то совершенно необычное и невероятное.

СТРЕЛЕЦ

Вы - пикантный партнер, потому что сочетаете удивительную легкость с желанием попробовать что-то новое.

В постели вы спокойны и лишь загадочно улыбаетесь, намекая, что не прочь поэкспериментировать,

чтобы всем было интересно. С вами никогда не бывает скучно!

КОЗЕРОГ

Вы - практичный знак Зодиака и методично преодолеваете все препятствия, чтобы приступить к "делу". Это привлекательно как в зале заседаний, так и в спальне. Когда дело доходит до последнего, вы все же предпочитаете близость без излишеств или суеты.

Конечно, переодевание и ролевые игры для романтического вечера - довольно забавны, но вы предпочли бы скорее перейти к заключительным аккордам. Вы умеете получать удовольствие и дарить его - уверенно и без лишнего шума.

ВОДОЛЕЙ

У вас очень любопытный ум, который постоянно пытается докопаться до истины и все подвергает сомнениям. Неудивительно, что вы так притягательны для партнеров, которые пытаются разгадать ваши мысли.

Они также ценят вашу удивительную честность и искренность, которые помогают вам открыто говорить о том, чего вы хотите.

РЫБЫ

Вы раскрываетесь, когда удается приспособиться к ситуации, то есть чувствовать себя как рыба в воде.

Ваша веселая, творческая натура буквально очаровывает партнеров, которым не терпится узнать вас поближе. Они более чем уверены: в спальне с вами будет восхитительно. Что ж, не медлите - прыгайте вдвоем в океан любви и наслаждения!


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