Интимное притяжение, или Ваша самая горячая черта согласно знаку Зодиака

РАК

Вы беззаботны и свободолюбивы, что очень сексуально, однако в то же время вы очень непредсказуемы. Вы можете быть спокойными и ласковыми, а уже через минуту - напористыми и властными.

Это держит партнера в напряжении, манит и притягивает со страшной силой. Как вас не любить? Это же невозможно!

ЛЕВ

Вы любите близость и эмоционально яркие, особенные отношения. Они, как и человек, с которым вы встречаетесь, должны быть запоминающимися, иначе вам это неинтересно.

Одно из ваших любимых занятий - физическая близость после долгой прелюдии к любви. Это взрыв чувств и эмоций, это что-то действительно восхитительное и незабываемое, что по-настоящему возбуждает и манит и одновременно удовлетворяет вашу потребность в драме. Иначе скучно и неинтересно.

ДЕВА

У вас буйное воображение. Хотя на первый взгляд вы можете показаться застенчивыми и уж слишком прямолинейными, внутри - огромный потенциал. У Девы всегда много идей и фантазий относительно физической близости, однако для этого необходимо узнать ее получше. Как? Просто заглянув в глаза…

ВЕСЫ

Вы можете очаровать кого угодно, просто разговаривая. Все дело в том, как соблазнительно и притягательно вы произносите слова, предложения, излагаете свои мысли.

Вас просто невозможно забыть: вашу красоту, тембр голоса, движения, пластику. Это заводит партнеров буквально с первых минут знакомства.

СКОРПИОН

Самое притягательное в вас - это тайна, которую никто не может разгадать. Иногда вы можете быть непредсказуемыми и даже дикими, что также интригует людей, с которыми вы встречаетесь.

Вы не любите однообразия и монотонности в близости, поэтому время от времени пробуете что-то совершенно необычное и невероятное.

СТРЕЛЕЦ

Вы - пикантный партнер, потому что сочетаете удивительную легкость с желанием попробовать что-то новое.

В постели вы спокойны и лишь загадочно улыбаетесь, намекая, что не прочь поэкспериментировать,

чтобы всем было интересно. С вами никогда не бывает скучно!

КОЗЕРОГ

Вы - практичный знак Зодиака и методично преодолеваете все препятствия, чтобы приступить к "делу". Это привлекательно как в зале заседаний, так и в спальне. Когда дело доходит до последнего, вы все же предпочитаете близость без излишеств или суеты.

Конечно, переодевание и ролевые игры для романтического вечера - довольно забавны, но вы предпочли бы скорее перейти к заключительным аккордам. Вы умеете получать удовольствие и дарить его - уверенно и без лишнего шума.

ВОДОЛЕЙ

У вас очень любопытный ум, который постоянно пытается докопаться до истины и все подвергает сомнениям. Неудивительно, что вы так притягательны для партнеров, которые пытаются разгадать ваши мысли.

Они также ценят вашу удивительную честность и искренность, которые помогают вам открыто говорить о том, чего вы хотите.

РЫБЫ

Вы раскрываетесь, когда удается приспособиться к ситуации, то есть чувствовать себя как рыба в воде.