Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика съехал в канаву

Во вторник утром на окраине Риги, на участке дороги между поселком Личи и Рижской объездной дорогой, проехав мимо остановки, грузовик съехал в канаву. В ДТП никто не пострадал, но аварию пришлось зафиксировать Дорожной полиции, так как было повреждено имущество третьих лиц.

"Впереди ехала маленькая машина, за рулем бабушка лет 80. Она резко затормозила там дальше, а самосвал передо мной тоже начал резко тормозить и врезался в машину. Мне было некуда деться. Чтобы не врезаться в него, я был вынужден съехать в канаву", - объясняет обстоятельства водитель грузовика.

Ни в одном из этих инцидентов нет пострадавших. В полиции возбуждены два отдельных дела.