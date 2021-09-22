Ударил по лицу и выбил три зуба. В Ирландии за нападение на латыша осужден поляк

Нападавший Якуб Серочински пришел к жертве домой и прямо на пороге ударил его по лицу, выбив три зуба.

На суде он признал, что 25 августа 2018 года он напал на Гунтара Платниекса у дверей его дома.

Следователь пояснила, что обвиняемый пришел к жертве ночью. Подруга Платниекса подошла к дверям и после этого позвала своего партнера, так как не могла понять, что говорит пришедший. Затем пострадавший получил два удара - один в глаз и второй - в челюсть.

У пострадавшего после инцидента какое-то время наблюдались проблемы со зрением, потребовалось и услуги дантиста, которые были получены в Латвии.

Следователи выяснили, что оба вовлеченных в инцидент мужчины перед этим той же самой ночью встретились в местном казино Lucky 7’s, и обвиняемого оттуда выгнали.

Адвокат нападавшего рассказала, что клиент - уроженец небольшой деревни в Польше, у него жена и двое детей. Он приехал в Ирландию в 2015 году, работал на автомобильном кладбище и сотрудником кухни, а после этого нашел работу в Custom Compost. Защитница признала, что нападению оправдания нет, однако отметила, что такое поведение не характерно для клиента, также у него нет судимостей.