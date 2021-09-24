"Врачи просто обманули меня". Не зная о второй беременности, женщина внезапно родила на полу в ванной

20-летняя Эрин Хогг, которая уже является мамой одного ребенка, не знала, что находится на девятом месяце беременности. У нее продолжались месячные, и она не набрала вес.

В какой-то момент женщина ощутила сильную боль в мочевом пузыре и обратилась за медицинской помощью. Анализ мочи показал, что она в положении, но в то же самое время в больнице ей сказали, что все в порядке.

Хогг попросила, чтобы было проведено УЗИ, но медики отказали и отправили ее домой. "Морфий, который мне дали в качестве обезболивающего, не подействовал, и я понимала, что что-то не так", - добавила женщина.

По возвращении домой англичанка почувствовала, как показалась голова ребенка, и вызвала скорую помощь. В итоге женщина родила на полу в ванной. Парамедики, прибывшие позже, подтвердили, что новорожденная малышка здорова. Ее назвали Пайпер.

Сейчас женщина готовит жалобу на больницу. "Сотрудники отделения экстренной помощи просто обманули меня. В то же время должна отметить, что те, кто работал в палате и в скорой помощи, были прекрасны и к ним это не относится", - подчеркнула Хогг.

В больнице сообщили, что будет проведено расследование и о его результатах доложат Хогг.