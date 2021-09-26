Ключ к Карабаху. Что происходит в Шуше через год после войны

В Баку неоднократно заявляли, что вернуться в Шушу могут и карабахские армяне, которых Азербайджан считает своими гражданами. Алена этим словам не верит:

"Зачем тогда нас нужно было оттуда выгонять? Мы бы остались. Если они готовы решить этот вопрос мирным путем, зачем же тогда было воевать? Можно было бы просто подписать мирный договор и сказать, что все мы совместно живем".

За более чем 30 лет конфликта стороны неоднократно начинали мирные переговоры, но к каким-либо результатам они не приводили. Все эти годы на линии соприкосновения продолжались перестрелки и стычки разного масштаба.

"Зачем друг в друга стрелять? Кому нужны были эти жертвы? Кто-то говорит, что виноваты армянские политики, кто-то говорит - российские, кто-то говорит Америка. Не знаю. Знаю только, как страдают люди, - Алена поджимает губы и смотрит в потолок. - Я не верю, что мы сможем вернуться в Шуши. Он мне снится, но абсолютно не верю".

В пятиэтажках в центре Шуши почти нет целых окон. На нескольких балконах сохнут вещи: камуфляжные куртки военных или забрызганные краской робы строителей. Людей в другой одежде в городе и не встретишь.

У единственного работающего банкомата в городе стоят стулья - обычно на них сидят охраняющие этот аппарат солдаты. В магазине - самый обычный набор продуктов. Нет только алкоголя. "Это чтобы быстрее все отстраивали", - объясняет продавец. Военные в очереди улыбаются и почти шепотом говорят, что у них еще есть заначки из оставленных армянами погребов.

"В истории существует куча примеров, когда враждовавшие народы приходили к примирению. Это вполне реально, - считает Асиф. - Но если бы это решилось бы мирным путем в течение 30 лет, прошедших с первой карабахской войны, было бы проще. Эмоции от той войны постепенно притуплялись, люди начинали, как мне кажется, смотреть на этот конфликт чуть более философски, как на историю. Но вот новая война, новые смерти… С нашей стороны нет какой-то фобии к армянам. Мы просто воюем за свою родину, за свою землю и ничего больше".

ФОТО: BBC

"30 лет назад наши матери остались без пары. Мужчины погибли на войне. Многие мои ровесники росли вообще без родителей, - говорит Алена. - Столько было жертв, столько крови. И сейчас опять… Простить? На этом этапе - точно нет".

Улицы Шуши с закатом солнца пустеют. С девяти вечера до шести утра в городе комендантский час. Кажется, в это время не лают у собора даже неугомонные собаки. На посеченных пулями и осколками снарядов хрущевках - надписи на азербайджанском: "Аяз", "Барда", "Хасан", "Габала". Это имена солдат, заходивших в Шушу, и названия городов, откуда они родом. Надписей на армянском в городе практически не осталось.