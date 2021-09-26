Ключ к Карабаху. Что происходит в Шуше через год после войны

С распадом Советского Союза началась первая Карабахская война.
"Я помню, как последний раз попал в Шушу в 1991 году. Я ехал в автобусе, и там была абсолютная тишина. В первом ряду сидел солдат с автоматом - кажется, казах. Без охраны, без вооруженных солдат уже просто нельзя было проезжать. Автобусы забрасывали камнями, иногда стреляли. Было немножко опасно и тревожно. Но все равно никто не ожидал такого развития событий. На следующий год весной я заканчивал школу и собирался поступать в Шушу в педагогический институт. Но в мае 1992 года Шуша пала. Планы поменялись. И вся родня в один день стала беженцами", - вздыхает Асиф.
Следующие 29 лет город находился под контролем армянских сил. За это время Асиф выучился на режиссера и теперь снимает художественные фильмы.
"Я не жалею. Но вот той жизни, которую я планировал, ее не будет. Она просто украдена. Украдена той войной, которая через 30 лет, как выяснилось, никому ничего хорошего не дала. Только разруха, только руины, только беженцы и миллиарды, потраченные на оружие, которые могли бы служить людям: дать образование, здравоохранение, культуру".
"Люди, которые в Шуше жили, они же занимали чьи-то дома, не свои. Понимаете, когда вы приходите в чужой дом и устраиваете там свою жизнь, вы должны понимать, что рано или поздно хозяин вернется, и вам надо будет это место покинуть", - говорит Асиф Рустамов.
"Как человек я понимаю людей, которые потеряли свои дома… Но по большей части у меня такое ощущение по отношению к людям, которые потеряли именно свои дома… А когда армяне из Шуши говорят, что "мы покинули свои дома, в которые заселились 20 лет назад", они должны понимать, что 20 лет назад хозяева этих домов были или изгнаны, или убиты", - продолжает он.
Алена считает Шушу домом для себя и своих родных.
"Моя мама - коренная шушинка, она там родилась в 1958 году. У нас там был дом, там мы и жили. Теперь на этом месте пустырь".
Кто был первым
Даже когда в Шуше не гремят взрывы, война за культурный и исторический облик города продолжается.
"Для меня в Шуше были очень дороги два кинотеатра: "Вагиф" и "Азербайджан". Там я знакомился с миром кинематографа. Мы наизусть знали, где какие сеансы. [...] Мы смотрели один фильм, прыгали в автобус и ехали во второй кинотеатр смотреть другое кино. Сами здания вроде уцелели. Но, конечно, слова "Вагиф" и "Азербайджан" армяне тут же убрали со зданий после первой карабахской войны. Разрушили и азербайджанскую часть кладбища в Шуше. Там могила моей тети. Говорят, у нее даже надгробия уже нет, сломали", - рассказывает Асиф, вглядываясь в черно-белые фотографии родных.