Мартиросян о солидарности в профессии и несогласии с развалом СССР: "Плевать я хотел на всех этих комиков"

Ирина Шихман расспросила комика о ситуации со стендапером Идраком Мирзализаде. На него завели дело о возбуждении ненависти и вражды, после того как он пошутил о том, как выходцу из южных стран тяжело снять квартиру в Москве. Чтобы поддержать друга и товарища, знаменитые комики и юмористы записали видеообращение. В ролике объединились свыше 30 представителей юмористической профессии, которые решили поддержать стендап-комика Идрака Мирзализаде.

Представители жанра стендапа также заговорили о том, что сейчас сотрудники ФСБ ходят на концерты и слушают, о чем они шутят.

Гарик Мартиросян признался, что лишь во время сегодняшнего интервью он узнал, что на концерты комиков ходят представители ФСБ. Да, об истории с Мирзализаде он слушал, но самой шутки не знает, потому ему комментировать сложно. Что касается приговора, то тут юридические нюансы, в которых он не разбирается.

Мартиросян полагает, что сейчас создается в мире такая искусственная общность людей, когда один за другого доложен отвечать:

"Плевать я хотел на всех этих комиков... У меня нет никакой солидарности - среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительный типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята - я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков.

Плевать я хотел на них. Если кто-то где-то подставился, ведет себя не по порядку - пусть сам отвечает за свои поступки. Если его друзья близкие считают, что за него надо заступиться, пусть заступаются. Никакой общности комиков, за которые я должен отвечать не существует. Раз так пошло, не считайте меня комиком. Я самоликвидируюсь! Я - детский писатель".

Мартиросян объяснил, что он переживает только за тех, кто по его мнению прав, а также тех, у кого схожая с ним точка зрения, либо кто-то с чистой душой уверен, что он прав, или Гарик переживает за тех, кого он знает лично. Но за всех комиков он отвечать не намерен? "Каждый день сотни стендаперов несут такую чушь и бред со сцены. Это я что буду отвечать за всех и всех прикрывать?".

Гарик Мартиросян считает, что у многих современных комиков потерян ориентир в юморе. Из-за этого зрители начинают обижаться даже на некоторые темы шуток: "Все обижаются на всех".

Он подчеркнул, что является гражданином Армении, а также той страны, которой больше не существует.

"С развалом Советского Союза я не согласен. Я не голосовал за развал. Я считаю, что армяне и русские продолжают жить в одной большой этнокультурной и языковой ментальной общности... Я не разделяю судьбы этих на армян и русских", - сказал он.

Мартиросян считает, что Идрак не имеет права смеяться над устройством съема квартир в России: "То, как что-то устроено в России - это дело самих россиян... Я не видел его шуток. Юмор. Как только вы убираете юмор, получается критика".

"Про национальности шутить не надо. Как показывается практика, это оскорбляет представителей этих национальностей... У всех народов есть плюсы и минусы. Нет идеальных народов" - резюмировал он.