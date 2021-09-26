"Вывезли в лес и угрожали там закопать": житель Эстонии выдумал историю своего похищения

Тоотс уже не первый раз предстанет перед судом. В ноябре 2018 года он был признан виновным в ненадлежащем физическом обращении. В качестве наказания он был приговорен к шести месяцам условно с испытательным сроком в полтора года.

На этот раз Тоотса обвинили в даче заведомо ложных показаний в качестве потерпевшего в Пярнуском отделении полиции в ночь на 17 сентября 2017 года. Во время допроса, продолжавшегося немногим более двух с половиной часов, Тоотс утверждал, что вечером 16 сентября два человека потребовали от него выплатить долг в 3000 евро, угрожая ограничить его свободу.

В решении суда говорится, что во время допроса Тоотс рассказал, что ему завязали глаза похожим на шарф текстильным изделием.

"Глаза он завязал так, что повязка на глазах не причиняла мне боли и была возможность подглядывать из-под повязки", - сказал Тоотс почти четыре года назад на допросе.

Один из предполагаемых злоумышленников сказал, что для Тоотса была вырыта могила и что других вариантов нет. Подсудимый вспоминал, как его поместили в какое-то углубление, похожее на яму.

"Поскольку фары машины плохо освещали лес, у меня реально сложилось впечатление, что была вырыта для меня могила", - сказал он тогда в полиции.

Тоотс утверждал, что ему также угрожали физической расправой и он испытывал настоящий страх. Его предупреждали об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, когда он подписывал протокол допроса. Такое же предупреждение он услышал в мае 2018 года, когда дело дошло до Пярнуского уездного суда. Уже перед судом Тоотс сказал, что никто не лишал его свободы и не препятствовал его передвижению. Свидетель также отрицал, что ему показали могилу и что ему угрожали, и подтвердил, что разговор о выплате долга был мирным и что в этой ситуации он испытывал страх.

Таким образом, Тоотс сознательно дал разные показания на заседании и в ходе расследования.

Тоотса также обвинили в нанесении вреда здоровью своему брату в сентябре прошлого года. Во время совместного употребления алкоголя Тоотс ударил своего брата ножом по шее и ноге, в результате чего на шее был порез и на левом колене - колотая рана.