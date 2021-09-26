"Вывезли в лес и угрожали там закопать": житель Эстонии выдумал историю своего похищения
Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Тайво Тоотс виновным в даче ложных показаний и в том, что он ударил ножом своего брата, пишет Rus.Postimees.
Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Тайво Тоотс виновным в даче ложных показаний и в том, что он ударил ножом своего брата, пишет Rus.Postimees.
Тоотс уже не первый раз предстанет перед судом. В ноябре 2018 года он был признан виновным в ненадлежащем физическом обращении. В качестве наказания он был приговорен к шести месяцам условно с испытательным сроком в полтора года.
На этот раз Тоотса обвинили в даче заведомо ложных показаний в качестве потерпевшего в Пярнуском отделении полиции в ночь на 17 сентября 2017 года. Во время допроса, продолжавшегося немногим более двух с половиной часов, Тоотс утверждал, что вечером 16 сентября два человека потребовали от него выплатить долг в 3000 евро, угрожая ограничить его свободу.
В решении суда говорится, что во время допроса Тоотс рассказал, что ему завязали глаза похожим на шарф текстильным изделием.
Один из предполагаемых злоумышленников сказал, что для Тоотса была вырыта могила и что других вариантов нет. Подсудимый вспоминал, как его поместили в какое-то углубление, похожее на яму.
Тоотс утверждал, что ему также угрожали физической расправой и он испытывал настоящий страх. Его предупреждали об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, когда он подписывал протокол допроса. Такое же предупреждение он услышал в мае 2018 года, когда дело дошло до Пярнуского уездного суда. Уже перед судом Тоотс сказал, что никто не лишал его свободы и не препятствовал его передвижению. Свидетель также отрицал, что ему показали могилу и что ему угрожали, и подтвердил, что разговор о выплате долга был мирным и что в этой ситуации он испытывал страх.
Таким образом, Тоотс сознательно дал разные показания на заседании и в ходе расследования.
Тоотса также обвинили в нанесении вреда здоровью своему брату в сентябре прошлого года. Во время совместного употребления алкоголя Тоотс ударил своего брата ножом по шее и ноге, в результате чего на шее был порез и на левом колене - колотая рана.
В суде он пошел на соглашение с прокуратурой. После суммирования дачу ложным показаний с решением суда за ноябрь 2018 года наказание в пять месяцев уже считается отбытым. За нападение с ножом на брата Тоотса приговорили к году тюрьмы, но ему не придется сидеть за решеткой, если в течение трех лет он не совершит новое преступление. Также он должен выплатить штраф и покрыть расходы на защиту.