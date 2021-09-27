С 1 октября гражданам ЕС для въезда в Великобританию потребуется паспорт

Поэтому аэропорт призывает жителей, которые планируют поехать в Великобританию с октября, заранее проверить наличие паспорта и его срок действия. Это позволит избежать ненужных недоразумений и неприятных инцидентов при проверке документов перед вылетом.

Если гражданин ЕС проживал в Великобритании до 31 декабря 2020 года и был зарегистрирован в качестве постоянного или временного жителя, он сможет использовать ID-карту как документ для въезда в Великобританию как минимум до 31 декабря 2025 года.

Дополнительная информация о процедурах въезда в Соединенное Королевство доступна на сайте Министерства иностранных дел: https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/svarigs-atgadinajums-par-iecelosanu-apvienotaja-karaliste-pec-2021-gada-1-oktobra.