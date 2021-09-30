Чт, 30.09.2021
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Илзе Ортвейна, вице-президент LMA

Значение Omega-3 для ребенка. Советы детского врача и невролога

ФОТО: Пресс-фото

Каждую осень родителей мучает один и тот же вопрос - как укрепить иммунитет ребенка, чтобы он меньше болел? Что является тем магическим ключом, который помогает бороться с болезнями и укреплять иммунитет - витамины, закаливание или какие-то другие волшебные средства?

Сертифицированный педиатр и детский невролог с более чем 20-летним опытом Визма Мейкшане во время беседы с Лаурой Гревиней в подкасте Pa kluso, созданном в сотрудничестве с Möller's Latvija, делится важными советами о том, как провести осенний сезон и меньше болеть.

У всех нас - два иммунитета

Одна из первых и наиболее важных вещей, о которых следует помнить: у всех нас два вида иммунитета - врожденный или пожизненный иммунитет, с которым мы рождаемся, и приобретенный иммунитет, который мы обретаем в ходе знакомства с миром, встречаясь с разнообразными вирусами, микробами и бактериями. У одних из нас и врожденный, и приобретенный иммунитет будет намного крепче, в то время как у других - слабее, вследствие чего они могут намного легче заболеть, поэтому так важно укреплять иммунитет не только во время осеннего сезона, но и круглый год.

Больше всего дети болеют именно в детском саду, потому что в это время у них еще не укрепился приобретенный иммунитет, поэтому первое время в детском саду заболевания встречаются чаще. У маленьких детей они могут быть по крайней мере 12 раз в год. Наиболее частой причиной таких заболеваний являются психоэмоциональные факторы (стресс, усталость), которые чаще встречаются у детей до трехлетнего возраста, пока они еще не умеют существовать самостоятельно и не научились выражать свои эмоции. После четырехлетнего возраста частота заболеваний уменьшается. В этом возрасте дети достигают так называемого первого подросткового периода - умеют лучше постоять за себя и начинают осознавать себя как личность, умеют сказать, чего хотят, и даже начинают приводить аргументы. Этот период характеризуется также внешними изменениями – меняется структура тканей, дети как бы вытягиваются, что завершается исчезновением младенческой пухлости. В этом возрасте ребенок начинает также понимать значение времени, учится ждать. Надо добавить, что у ребенка в этом возрасте начинают формироваться понятия "я" и "мое", и потребность в постоянном присутствии семьи уменьшается. Вследствие этого ребенку становится уже не интересно болеть - интереснее пойти в детский сад, чтобы встретиться с друзьями, поэтому значимость психоэмоционального фактора уменьшается.

Отдых от детского сада

"Родители могут сколько угодно укреплять иммунитет ребенка, однако, когда ребенок эмоционально устает, это ослабляет приобретенный иммунитет, и за этим следует болезнь. Особенно в начале посещения детского сада ребенку до 2–3 летнего возраста в середине недели следовало бы один день отдохнуть дома, чтобы он мог оправиться от непривычной еще для себя психоэмоциональной нагрузки, тогда и болезней будет меньше, - советует педиатр Визма Мейкшане. - Между тем с началом учебы в школе заболевания должны были бы значительно сократиться, кроме серьезных болезней, периодов гриппа и других эпидемий агрессивных вирусов. Иммунная система ребенка школьного возраста уже познакомилась с вирусами и микробами, находящимися во внешней среде, да и сознание детей уже должно достигать такого уровня, когда они способны постоять за себя, поэтому готовы выйти в мир", - продолжает врач.

Огромное значение для полноценного и всестороннего развития ребенка имеет семья, особенно в первые четыре года жизни, пока ребенок не сознает себя как личность и ассоциирует себя с семьей. Столь же важно питание, которое получает ребенок. Оно должно быть разнообразным, с богатым вкусовым сочетанием и сбалансированным. Через вкусовые ощущения и питание ребенок знакомится с миром, ведь это одно из пяти подаренных природой чувств, которые надо испытать. Организм ребенка очень чувствителен к изменениям в питании, особенно в младшем возрасте. Первые изменения мы можем наблюдать в поведении, а затем также в развитии, коммуникации и учебных навыках.

Если иммунитет ослаблен

... то особое внимание в первую очередь следует обратить на питание. На ребенка оказывает влияние как то, что он ест, так и нехватка каких-то питательных веществ, витаминов или минералов. Одним из них являются незаменимые жирные кислоты omega-3, которые сам организм производить не в состоянии, и их надо принимать дополнительно с пищей. Насыщенные жирные кислоты omega-3 встречаются в морской рыбе и морепродуктах, например, в тунце, лососи, сардинах, поэтому

рыбные блюда следовало бы включать в повседневное меню хотя бы дважды в неделю.

Однако исследования и практика показывают, что жители Латвии очень редко едят рыбу, таким образом ценные жирные кислоты не поступают в организм в достаточном количестве. Часть жирных кислот omega-3 можно получить из продуктов растительного происхождения - бобовых, тыквы, некоторых проростков, орехов и семян, особенно из льняного масла.

Стоит знать, что человеческий мозг преимущественно состоит из жировой ткани, имеющей жировую структуру, и 60% из нее составляют жирные кислоты omega-3. Жирные кислоты omega-3 помогают проводить импульсы по нервам, формируя в мозге новые импульсы, что важно для учебного процесса, благодаря улучшению когнитивных функций, функций общения и поведения, созданию ощущения стабильности и покоя. Достаточное количество жирных кислот omega-3 может также улучшить развитие речи и предотвратить связанные с этим проблемы. В своей практике врач все еще встречается с детьми, у которых имеются поведенческие нарушения, случаи агрессивности и депрессии, поэтому разработаны руководящие принципы, основанные на подтвержденных в ходе исследований доказательствах, что жирные кислоты omega-3 необходимо употреблять в пищу регулярно.

Две разные omega

Сейчас в лабораториях можно определить соотношение в организме жирных кислот omega-3 и omega-6. Для их правильного соотношения жирных кислот omega-3 должно быть больше. В исследованиях доказано, что у детей и взрослых, у которых преобладают жирные кислоты omega-6, чаще наблюдаются проблемы ментального здоровья и поведения, агрессивность и депрессия. При увеличении количества жирных кислот omega-3 в организме, эта тенденция пропадает.

Кроме того, omega-3 имеют важное значение для нормального функционирования репродуктивных органов, здоровья сердца и кровеносных сосудов, а также обладают противовоспалительным действием.

Они важны не только для детей, но также для взрослых и сениоров.

В ходе исследований доказано, что они помогают предотвращать риск деменции и болезни Альцгеймера, эпизоды заболевания сердца и кровеносных сосудов. Прием omega-3 важен для женщин при планировании, а также во время беременности, поскольку предотвращает риск преждевременных родов, а также риск рождения ребенка с пониженным весом. Также проводятся исследования взаимосвязи достаточного количества жирных кислот omega-3 с более высоким уровнем интеллекта (IQ) ребенка, начиная с 4-летнего возраста.

Сезонно или круглый год?

Визма Мейкшане подчеркивает, что для получения желаемого эффекта необходимо принимать жирные кислоты в течение всего года, а не сезонно. Жирные кислоты omega-3 можно сравнить с пищей, необходимой для нашего тела. Не получая достаточного количества жирных кислот omega-3 с пищей, организм истощает все свои резервы, в том числе другие функции организма, и не способен функционировать полностью эффективно. Если вы едите мало рыбы, то стоит обдумать прием пищевых добавок для получения необходимого количества жирных кислот. В наше время есть различные пищевые добавки, подходящие для употребления младенцами уже с возраста 4 месяцев. Для детей доступен рыбий жир с разными вкусами, а также особые желейные рыбки, которые им очень нравятся.

С началом учебы в школе стоит помнить, что у здорового ребенка как физический, так и психоэмоциональный и духовный мир должны находиться в гармонии. Надо уметь прислушиваться к ребенку, наблюдать изменения и своевременно предотвращать факторы, мешающие полноценному развитию ребенка и вовлечению в жизнь школы и детского сада.


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