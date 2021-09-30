Значение Omega-3 для ребенка. Советы детского врача и невролога

Отдых от детского сада

"Родители могут сколько угодно укреплять иммунитет ребенка, однако, когда ребенок эмоционально устает, это ослабляет приобретенный иммунитет, и за этим следует болезнь. Особенно в начале посещения детского сада ребенку до 2–3 летнего возраста в середине недели следовало бы один день отдохнуть дома, чтобы он мог оправиться от непривычной еще для себя психоэмоциональной нагрузки, тогда и болезней будет меньше, - советует педиатр Визма Мейкшане. - Между тем с началом учебы в школе заболевания должны были бы значительно сократиться, кроме серьезных болезней, периодов гриппа и других эпидемий агрессивных вирусов. Иммунная система ребенка школьного возраста уже познакомилась с вирусами и микробами, находящимися во внешней среде, да и сознание детей уже должно достигать такого уровня, когда они способны постоять за себя, поэтому готовы выйти в мир", - продолжает врач.

Огромное значение для полноценного и всестороннего развития ребенка имеет семья, особенно в первые четыре года жизни, пока ребенок не сознает себя как личность и ассоциирует себя с семьей. Столь же важно питание, которое получает ребенок. Оно должно быть разнообразным, с богатым вкусовым сочетанием и сбалансированным. Через вкусовые ощущения и питание ребенок знакомится с миром, ведь это одно из пяти подаренных природой чувств, которые надо испытать. Организм ребенка очень чувствителен к изменениям в питании, особенно в младшем возрасте. Первые изменения мы можем наблюдать в поведении, а затем также в развитии, коммуникации и учебных навыках.

Если иммунитет ослаблен

... то особое внимание в первую очередь следует обратить на питание. На ребенка оказывает влияние как то, что он ест, так и нехватка каких-то питательных веществ, витаминов или минералов. Одним из них являются незаменимые жирные кислоты omega-3, которые сам организм производить не в состоянии, и их надо принимать дополнительно с пищей. Насыщенные жирные кислоты omega-3 встречаются в морской рыбе и морепродуктах, например, в тунце, лососи, сардинах, поэтому

рыбные блюда следовало бы включать в повседневное меню хотя бы дважды в неделю.

Однако исследования и практика показывают, что жители Латвии очень редко едят рыбу, таким образом ценные жирные кислоты не поступают в организм в достаточном количестве. Часть жирных кислот omega-3 можно получить из продуктов растительного происхождения - бобовых, тыквы, некоторых проростков, орехов и семян, особенно из льняного масла.