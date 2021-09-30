Прозвучали идеи о декриминализации употребления наркотиков

Представители Совета указали, что после введения таких услуг профессионалы и политики будут готовы начать переговоры об отмене уголовных наказаний за употребление, хранение и покупку небольших количеств наркотиков для личного пользования.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время в Латвии доступен очень ограниченный и фрагментированный набор услуг для людей, страдающих токсикоманией, включая расстройства, связанные с употреблением наркотиков.

"В секторе здравоохранения необходимо разработать немедицинские программы лечения, а также социальные услуги, которые поддерживают людей и их близких на пути отказа с помощью научно обоснованных методов", - сказал Павлютс,

выразив поддержку, что после успешного внедрения услуг, как и в других местах в Европе, можно будет начать переговоры о декриминализации употребления наркотиков и в Латвии.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, доля недавних и нынешних потребителей наркотиков в Латвии увеличивается. Увеличивается и число людей, попробовавших марихуану или употреблявших кокаин. Между тем, потребление карфентанила (синтетического опиоида) среди проблемных потребителей наркотиков увеличилось, а потребление героина снизилось. В качестве положительного момента Минздрав отмечает, что все больше и больше опиоидных наркоманов начинают лечение в рамках оплачиваемой государством метадоновой программы.