Чт, 30.09.2021
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Прозвучали идеи о декриминализации употребления наркотиков

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Расширение государственных лечебных и социальных услуг для людей с наркозависимостью должно быть одним из краткосрочных приоритетов,  вчера, 29 сентября, согласились на Координационном совете по контролю за наркотиками и наркозависимостью во главе с министром здравоохранения Даниэлем Павютсом (AP). 

Представители Совета указали, что после введения таких услуг профессионалы и политики будут готовы начать переговоры об отмене уголовных наказаний за употребление, хранение и покупку небольших количеств наркотиков для личного пользования.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время в Латвии доступен очень ограниченный и фрагментированный набор услуг для людей, страдающих токсикоманией, включая расстройства, связанные с употреблением наркотиков.

"В секторе здравоохранения необходимо разработать немедицинские программы лечения, а также социальные услуги, которые поддерживают людей и их близких на пути отказа с помощью научно обоснованных методов", - сказал Павлютс,

выразив поддержку, что после успешного внедрения услуг, как и в других местах в Европе, можно будет начать переговоры о декриминализации употребления наркотиков и в Латвии.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, доля недавних и нынешних потребителей наркотиков в Латвии увеличивается. Увеличивается и число людей, попробовавших марихуану или употреблявших кокаин. Между тем, потребление карфентанила (синтетического опиоида) среди проблемных потребителей наркотиков увеличилось, а потребление героина снизилось. В качестве положительного момента Минздрав отмечает, что все больше и больше опиоидных наркоманов начинают лечение в рамках оплачиваемой государством метадоновой программы.

Информация, предоставленная Государственной полицией, показывает, что наиболее изъятым из незаконного оборота в Латвии веществом является марихуана, также наблюдается незаконное выращивание марихуаны. 


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