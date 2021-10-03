Сложности с потерей веса, мешки под глазами и плохое самочувствие - в чем может быть причина?

Как распознать задержку воды?

Физическим признаком задержки воды является отек рук, ног или щиколоток, а также необъяснимое увеличение массы тела за короткий промежуток времени. Если не удается похудеть, несмотря на соблюдение диеты, возможной причиной также может быть задержка воды. На пальцы могут не налезать привычные кольца, может вздуться живот.

"Вес тела может увеличиться на 2-3 килограмма за счет воды, бóльшая часть которой хранится в виде жидкости в межклеточном пространстве. В организме людей с лишним весом часто задерживается больше воды, так как они больше едят и в результате потребляют больше натрия, способствующего задержке воды", - объясняет специалист по питанию.

Один из способов проверить, нет ли у вас задержки воды, - медленно, равномерно надавливая, нажать большим пальцем на вызывающее подозрения место. Если есть отек, на коже появится углубление - маленькая ямка в форме большого пальца. А вот чтобы выявить причину отека, нужно обязательно обратиться к врачу.

Некоторые виды отеков могут вызывать умеренный дискомфорт в зоне, страдающей от скопления жидкости. Отек может сопровождаться утренней скованностью и головными болями, а также синдромом карпального канала (для него характерны покалывания в руке, нарушения подвижности и отек).

Как проявляется задержка воды?

Задержка воды может не иметь явных симптомов, например, по утрам у человека могут быть слегка припухшие глаза, мешки под глазами или помятое лицо с видимыми отпечатками подушки или простыни. В результате человек живет, даже не догадываясь о том, что в его организме задерживается вода.

Существуют два главных вида задержки воды.

Первый - генерализованный отек, для которого характерно отекание всего тела. Второй вид - локализованный отек, затрагивающий определенные части тела. Чаще всего это состояние встречается на ногах и стопах, но оно также может затронуть лицо, руки и ноги.

Лимфедема, или особый вид локализованных отеков, - это скопление лимфатической жидкости в руке или ноге из-за застоя в лимфатической системе (второй циркуляторной системе организма). Это состояние может быть врожденным или возникнуть в результате травмы лимфатической системы. Симптомами подобной задержки жидкости могут быть усталость, изменение цвета кожи, сильно отекшие конечности и возможная деформация затронутого места.

Причины задержки воды

Организм некоторых людей плохо реагирует на определенные продукты питания, имеющие свойство увеличивать задержку воды. Задержка воды может быть связана и с нехваткой белков, анемией и дефицитом каких-либо витаминов или минеральных веществ, однако в таком случае ситуацию можно наладить при помощи правильного питания.