Вс, 3.10.2021
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Сложности с потерей веса, мешки под глазами и плохое самочувствие - в чем может быть причина?

ФОТО: Пресс-фото

Человек примерно на 60% состоит из воды, которая жизненно необходима для правильной работы тела и в значительной степени отвечает за растворение питательных веществ и выведение ненужных веществ из организма. Если телу не удается вывести лишнюю воду, это принято называть задержкой жидкости, или отеком, и затронуть это явление может людей всех возрастов. 

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня и магистр в области диетологии, специалист по питанию филиала Veselības centrs 4 Anti-Aging Institute Ансис Зауэрс рассказывают о признаках задержки воды, ее влиянии на здоровье и о том, что делать, чтобы избежать скопления воды в организме.

"Жертвой задержки воды в организме может стать практически каждый. Симптомы могут быть заметны и ощутимы, но их может и не быть. К задержке жидкости обычно приводит повышение давления в венах, из-за чего увеличивается давление на капилляры, а изменения в сосудах, в свою очередь, зачастую связаны с привычками питания, - говорит Ансис Зауэрс. - Если человек регулярно страдает от отеков, желательно пересмотреть свой рацион и сходить к врачу, поскольку последствиями задержки воды могут быть не только лишние килограммы и плохое самочувствие, но и запущенное заболевание сердца или сосудов.

Чем быстрее удастся определить причину отеков, тем более эффективным будет лечение".

"Летом люди чаще сталкиваются с задержкой воды из-за жары, в таком случае это неприятное явление быстро возникает и исчезает. Кроме того, под влиянием гормонов отеки могут появиться перед менструациями или во время менопаузы. В подобных случаях не стоит волноваться, однако если отеки длительные или появляются регулярно, нужна консультация врача. В большинстве случаев задержку воды можно уменьшить, скорректировав свой образ жизни, - добавляет Аманда Озолиня. - Задержка воды в организме овеяна различными мифами, например, считается, будто надо пить меньше воды, однако на самом деле это не так, а с точностью наоборот: в случае отеков надо увеличить объем употребляемой жидкости. Нередко отеки становятся следствием строгих диет, которые вместо ожидаемого результата преподносят сюрприз в виде пары лишних килограммов, появившихся в результате задержки воды, - это так называемый эффект бумеранга".

Как распознать задержку воды?

Физическим признаком задержки воды является отек рук, ног или щиколоток, а также необъяснимое увеличение массы тела за короткий промежуток времени. Если не удается похудеть, несмотря на соблюдение диеты, возможной причиной также может быть задержка воды. На пальцы могут не налезать привычные кольца, может вздуться живот.

"Вес тела может увеличиться на 2-3 килограмма за счет воды, бóльшая часть которой хранится в виде жидкости в межклеточном пространстве. В организме людей с лишним весом часто задерживается больше воды, так как они больше едят и в результате потребляют больше натрия, способствующего задержке воды", - объясняет специалист по питанию.

Один из способов проверить, нет ли у вас задержки воды, - медленно, равномерно надавливая, нажать большим пальцем на вызывающее подозрения место. Если есть отек, на коже появится углубление - маленькая ямка в форме большого пальца. А вот чтобы выявить причину отека, нужно обязательно обратиться к врачу.

Некоторые виды отеков могут вызывать умеренный дискомфорт в зоне, страдающей от скопления жидкости. Отек может сопровождаться утренней скованностью и головными болями, а также синдромом карпального канала (для него характерны покалывания в руке, нарушения подвижности и отек).

Как проявляется задержка воды?

Задержка воды может не иметь явных симптомов, например, по утрам у человека могут быть слегка припухшие глаза, мешки под глазами или помятое лицо с видимыми отпечатками подушки или простыни. В результате человек живет, даже не догадываясь о том, что в его организме задерживается вода.

Существуют два главных вида задержки воды.

Первый - генерализованный отек, для которого характерно отекание всего тела. Второй вид - локализованный отек, затрагивающий определенные части тела. Чаще всего это состояние встречается на ногах и стопах, но оно также может затронуть лицо, руки и ноги.

Лимфедема, или особый вид локализованных отеков, - это скопление лимфатической жидкости в руке или ноге из-за застоя в лимфатической системе (второй циркуляторной системе организма). Это состояние может быть врожденным или возникнуть в результате травмы лимфатической системы. Симптомами подобной задержки жидкости могут быть усталость, изменение цвета кожи, сильно отекшие конечности и возможная деформация затронутого места.

Причины задержки воды

Организм некоторых людей плохо реагирует на определенные продукты питания, имеющие свойство увеличивать задержку воды. Задержка воды может быть связана и с нехваткой белков, анемией и дефицитом каких-либо витаминов или минеральных веществ, однако в таком случае ситуацию можно наладить при помощи правильного питания.

Задержка воды может быть также последствием нездоровья внутренних органов, например, печени, сердца или почек. Когда какой-то участок тела работает неправильно, организм может задерживать/накапливать в нем жидкость. Если человек долго стоит, жидкость скапливается в области ног, так что увеличивается количество воды в межклеточном пространстве.

К задержке воды может также привести жара и отдельные медикаменты, особенно понижающие давление и глюкокортикостероиды.

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если человек придерживается низкокалорийной диеты, доверяясь советам непрофессионалов. Такие диеты обычно способствуют задержке жидкости. "Резкая потеря веса часто означает, что 75% потерянной массы - это вода. Если резко ограничивается количество поступающей энергии, организм вынужден накапливать углеводы и разрушать белки в мышцах, - поясняет Ансис Зауэрс. - Поскольку и белки, и углеводы поддерживают в клетках уровень воды, из-за потери этих питательных веществ во время строгой диеты теряется и вода. Люди, которым удается быстро похудеть, обычно в течение нескольких недель возвращаются к своему прежнему весу, поскольку организм восстанавливает свои запасы воды. Жировые клетки содержат около 10% воды, тогда как мышцы - 75%. Если есть задержка воды, похудеть сложнее из-за дисбаланса электролитов".

Как уменьшить задержку воды в организме?

Важно увеличить количество калия посредством здорового и сбалансированного питания, причем особо нужно отметить овощи и фрукты. Они содержат питательные вещества, помогающие устранить вывод жидкости из сосудов в межтканевое пространство. Помимо калия может помочь и прием витамина В6.

Не менее важно уменьшить уровень натрия или, простыми словами, употребление содержащих соль продуктов, поскольку чрезмерное количество натрия может повлиять на ткани, вызвав задержку воды. Как узнать, много ли соли в продукте? Много соли - это 1,25 г или больше на 100 г продукта, среднее содержание соли - от 0,25 до 1,25 соли на 100 г продукта, низкое - 0,25 г или меньше на 100 г продукта. Если человек привык к соленому, то употребление соли нужно снижать постепенно, увеличивая использование различных специй и пряных трав. Желание съесть что-то солененькое со временем уменьшится, к тому же так можно будет куда лучше прочувствовать естественные оттенки вкуса блюда.

Ценные советы для уменьшения задержки воды в организме

  • Старайтесь не добавлять соль в приготовляемую пищу. Замените ее свежими пряными травами или сухими специями: чесноком, луком, петрушкой, укропом, высушенными на солнце помидорами, соком цидонии, клюквенным, лимонным или другим кислым соком.
  • Никогда не добавляйте в блюдо соль, не попробовав его.
  • Обращайте внимание на количество соли, указанное на упаковке продуктов, в том числе на готовых смесях специй.
  • Продукты, содержащие много соли (полуфабрикаты, колбасы, сосиски, малосольный лосось, мясные и рыбные консервы, соленое и копченое мясо и рыба, овощи в рассоле, сухие супы, бульонные кубики) употребляйте редко и в небольших количествах.
  • Увеличьте употребление тех продуктов, которые содержат мало соли или не содержат ее вовсе, отдавайте предпочтение продуктам, содержащим не более 1 г соли на 100 г продукта.
  • Ешьте свежие овощи и фрукты. Употребляйте больше цитрусовых и зеленых листовых овощей. Они содержат калий и способствуют выведению воды, которую задерживает натрий. Много калия содержится в бобах, горохе, чечевице, сельдерее, капусте, тыкве, редисе, красной свекле, помидорах, картофеле, черной смородине.
  • Выпивайте 8-12 стаканов жидкости (желательно в основном чистой воды, но подойдут также березовый, кленовый сок, свежевыжатые фруктовые, овощные соки и травяные чаи). Одно лишь употребление достаточного количества воды не способно победить задержку жидкости в организме, но очень помогает ее уменьшить.
  • Употребляйте фрукты и ягоды, в которых много витамина С, поскольку бóльшая их часть обладает и диуретическими свойствами. Рекомендуется также добавлять лимонный или клюквенный сок в воду, поскольку он способствует более частому мочеиспусканию и уменьшает количество задерживаемой воды. Чтобы уменьшить задержку воды, каждый день можете заменять один стакан воды стаканом клюквенного сока.
  • Если позволяет здоровье, балуйте себя кофе: кофеин уменьшает задержку воды, однако чрезмерное его количество может дать обратный эффект и привести к дегидратации.
  • Избегайте чрезмерного употребления алкоголя - он значительно увеличивает риск отека.
  • Двигайтесь! Особенно важно двигаться тем, у кого сидячая работа или часто приходится летать на самолете. Рекомендуются такие занятия как езда на велосипеде и прогулки.

Задержка воды часто бывает кратковременной и легко поддается лечению, однако иногда она может свидетельствовать о серьезном состоянии здоровья. Если задержка воды длится более недели, важно проконсультироваться со своим врачом, чтобы установить причину задержки воды и исключить другие факторы.


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