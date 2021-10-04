Ротационный круг на Лубанас - место, где заторы создают неумелые водители

В столице есть несколько ротационных кругов, крупнейшие из которых - кольцо улицы Мукусалас под Островным мостом, кольцо Славу у Южного моста и кольцо улицы Лубанас на стыке улиц Юглас, Деглава и Лубанас.

Программа телеканала TV3 Bez Tabu изучила круг на улице Лубанас, наблюдая за ним в середине рабочего дня с беспилотного аппарата. Из видеозаписи следует, что существует большое количество автомобилистов, которые по известным лишь им причинам проезжают почти весь периметр круга по внешней полосе, не позволяя заезжать в круг машинам с прилегающих улиц.

В результате возникают заторы, которые в этих местах - обычная практика.

Ротационное кольцо улиц Лубанас и Деглава ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

Опрошенные водители и не скрывают, что часто следуют по кругу по крайней полосе.

Например, водитель Кристс говорит, что делает это потому, что не привык ездить по другим полосам. Григорий же указывает, что сначала он въезжает на первую полосу, а затем, в зависимости от обстоятельств, действует дальше.

Учитель автошколы Presto Зигмар Янсонс, тем временем, отмечает, что большое количество водителей получили водительские права в то время, когда участников дорожного движения было не так много.

По его словам, водители должны организовать свое вождение таким образом, чтобы их действия показывали, что они знают, куда они едут и на каком выходе они захотят выехать. Если на первом, то постоят со всеми в заторе и на круг заедут на короткое время в первую полосу. Если это второй или третий выход, то на круг заедут по левой полосе движения и сразу перестроятся в одну из внутренних полос.