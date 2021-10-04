Посетитель Кулдигской больницы защитил персонал от агрессивного человека

Она рассказала, что иногда в таких случаях необходимо вмешательство представителя полиции, однако на этот раз за медиков вступился муж пациентки, ожидавший в приемном отделении. Мужчина вмешался, так как другой посетитель "начал вести себя недостойно и агрессивно в отношении медиков, нарушив внутренние требования порядка".

"Медикам Службы неотложной медицинской помощи и приемного отделения, оказывая медицинскую помощь, часто придется выслушивать тревоги пациентов, однако они не должны чувствовать ни физической, ни эмоциональной угрозы", - указал руководитель отделения Эрвин Гудевичс.

Кулдигская больница призывает посетителей и пациентов с уважением относиться к персоналу приемного отделения, так как часто они - первые, кто обследует, консультирует, перевязывает, обезболивает и подбадривает даже в ситуациях, когда это не входит в функции этого отделения.