Пн, 4.10.2021
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Посетитель Кулдигской больницы защитил персонал от агрессивного человека

Кулдигская больница ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Благодаря вмешательству мужа пациентки в Кулдигской больнице несколько недель назад удалось предотвратить угрозы агрессивно настроенного лица в адрес медиков, сообщила специалист по общественным отношениям Кулдигской больницы Анда Шлакорциня, сообщает агентство LETA.

Она рассказала, что иногда в таких случаях необходимо вмешательство представителя полиции, однако на этот раз за медиков вступился муж пациентки, ожидавший в приемном отделении. Мужчина вмешался, так как другой посетитель "начал вести себя недостойно и агрессивно в отношении медиков, нарушив внутренние требования порядка".

"Медикам Службы неотложной медицинской помощи и приемного отделения, оказывая медицинскую помощь, часто придется выслушивать тревоги пациентов, однако они не должны чувствовать ни физической, ни эмоциональной угрозы", - указал руководитель отделения Эрвин Гудевичс.

Кулдигская больница призывает посетителей и пациентов с уважением относиться к персоналу приемного отделения, так как часто они - первые, кто обследует, консультирует, перевязывает, обезболивает и подбадривает даже в ситуациях, когда это не входит в функции этого отделения.

Глава отделения Эрвин Гудевичс и персонал отделения выражают благодарность жителю Курмальской волости Кулдигского Края Марису Першсу "за смелые и самоотверженные действия вечером 23 сентября во время защиты персонала отделения и предотвращения угроз".


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