Врачи обнаружили в сердце мужчины внушительный кусок цемента

Согласно исследованию, опубликованному в The New England Journal of Medicine, 56-летний мужчина прибыл в отделение неотложной помощи после двух дней страданий от боли в груди и затрудненного дыхания.

Неделей ранее он перенес операцию по заживлению трещины в позвоночнике. Это состояние очень болезненное и возникает в результате остеопороза, или размягчения костей. По данным Live Science, во время процедуры врачи ввели в позвоночник мужчины специальный цемент, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение позвонка.

Эта процедура обычно считается безопасной, однако у 2% всех пациентов возникают осложнения. Один из потенциальных рисков заключается в том, что этот цемент может попасть в кровоток и, например, заблокировать кровеносный сосуд. Именно это и произошло с этим пациентом: цемент из позвонков попал в кровеносный сосуд, где затвердел и застрял в сердце.

В больнице мужчине сделали рентген и магнитно-резонансную томографию, которые помогли выявить причину боли. Затем была проведена экстренная операция, во время которой из сердца пациента вытащили острый кусок цемента, который пробил верхний правый желудочек сердца и правое легкое.

10-сантиметровый кусок цемента был немедленно удален из сердца мужчины, его органы зажили. После операции мужчина не испытывал никаких осложнений, а через месяц полностью выздоровел.