Сейчас 100 больных Covid-19 заражают еще 127 человек. В конце октября заболевать будут больше 3000 в день

Такой прогноз сделал на пресс-конференции в четверг директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков.

Эксперт пояснил, что за последние семь дней из 100 проанализированных тестов каждый седьмой дал положительный результат. При появлении кашля или даже насморка и повышения температуры не менее чем в 10% случаев симптомы могут быть вызваны инфекцией Covid-19, поэтому заболевшим следует оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

Перевощиков предупредил, что стремительно - на 46% - вырос недельный кумулятивный показатель числа пациентов, госпитализированных с Covid-19. В среднем за один день в больницу попадает 85 пациентов. При этом у 11% госпитализированных пациентов заболевание протекает в тяжелой форме - этот показатель за семь дней увеличился на 13%. Число смертей за минувшую неделю также увеличилось на 25%, достигнув 60 случаев.

Эпидемиолог рассказал, что в настоящее время самый высокий уровень заболеваемости в Европе наблюдается во всех трех странах Балтии, а также в Румынии и Венгрии, что объясняется низким уровнем охвата вакцинацией во всех этих странах.

Сравнивая данные с прошлым годом, Перевощиков подчеркнул, что благодаря вакцинации снизилось количество госпитализаций.

Он разъяснил, что в настоящее время 100 больных заражают 127 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 7719 случаев Covid-19, и от этих людей уже заразилось 9800 человек. Лечение в стационаре потребуется по меньшей мере 1080 - 1180 лицам.