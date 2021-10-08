Пт, 8.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Салдусском крае столкнулись три автомобиля: погиб водитель

ФОТО: Pixabay

В четверг, 7 октября, в результате столкновения трех автомобилей в Салдусском крае погиб водитель, сообщила LETA Мадара Шершнева, старший специалист по связям с общественностью и сотрудничеству Курземского регионального управления Государственной полиции.

В четверг около 8:30 Госполиция получила информацию о том, что в Салдусском крае Лутринской волости на 90-м километре шоссе Кулдига - Салдус произошло столкновение автомобилей Toyota, BMW и Ford.

Шершнева сообщила, что водитель автомобиля Toyota скончался на месте ДТП.

Госполиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, и полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

В четверг в стране зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, 17 человек пострадали, один погиб.

В сфере дорожного движения принято 465 решений об административных правонарушениях, в том числе 192 за превышение скорости, 16 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и четыре за агрессивное вождение.


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