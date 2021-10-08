В Салдусском крае столкнулись три автомобиля: погиб водитель

В четверг около 8:30 Госполиция получила информацию о том, что в Салдусском крае Лутринской волости на 90-м километре шоссе Кулдига - Салдус произошло столкновение автомобилей Toyota, BMW и Ford.

Шершнева сообщила, что водитель автомобиля Toyota скончался на месте ДТП.

Госполиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, и полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

В четверг в стране зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, 17 человек пострадали, один погиб.